Окончательные данные Национального экзит-пола (уточненные)

По уточненным результатами национального экзит-пола’2006, проведенного Фондом „Демократические инициативы”, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени А.Разумкова, с высокой вероятностью преодолели 3% барьер и прошли в Верховную Раду такие партии и блоки:

Партия регионов – 31,0% ± 1,0% поданных голосов,

Блок Юлии Тимошенко – 23,9% ± 0,8% поданных голосов,

Блок “Наша Украина” – 15,5% ± 0,8% поданных голосов,

Социалистическая партия Украины – 5,4% ± 0,5 % поданных голосов,

Коммунистическая партия Украины – 3,3% ± 0,4% поданных голосов.

Такие данные обнародованы на сайте exitpoll.org.ua.

Получили около 3% голосов, но величина погрешности не позволяет сказать, проходят ли в Верховную Раду, такие избирательные блоки:

Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» – 2,9%± 0,4% поданных голосов.

Народный блок Литвина – 2,7 ± 0,4% поданных голосов,

С большой вероятностью не входят также:

Партия «Вече» – 2,1% ± 0,34% поданных голосов

Украинский Народный Блок Костенко и Плюща – 1,8%± 0,34% поданных голосов

Гражданский блок ПОРА-ПРП – 1,5% ± 0,3% поданных голосов

«Оппозиционный блок НЕ ТАК!» – 1,2% ± 0,3% поданных голосов

Все остальные партии и блоки получили меньше 1%.

Против всех – 1,2% ± 0,3% поданных голосов.

Суммарно пять партий и блоков, которые могут пройти в Верховную Раду, получили 79,2% всех поданных голосов. В соответствии с этим, 450 мест в Верховной Раде могут распределиться таким образом:

Партия регионов - 176 ± 4,

Блок Юлии Тимошенко - 136 ± 4,

Блок «Наша Украина» - 88 ± 3,

Социалистическая партия Украины - 31 ± 2,

Коммунистическая партия Украины - 19 ± 1.

Однако с довольно высокой вероятностью могут пройти в Верховную Раду еще два блока: Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» и Народный блок Литвина.

Опрошено 16444 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Опрос проводился независимо интервьюерами КМИС и Центра Разумкова на выходе с избирательных участков. Каждой службой было опрошено около 9000 респондентов в городах и селах на 150 избирательных участках (в целом опрос проведен на 300 участках). Данные относительно двух массивов, которые существенно не отличались, были соединены в общий массив данных опроса. Сводку данных вместе выполнил Киевский международный институт социологии.