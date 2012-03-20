За перевозку Януковича вертолетом из бюджета в оффшоры ушло 3,5 миллиона

За перевозку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в течение 2011 года вертолетом Agusta и самолетом Falkon 900 из государственного бюджета заплачено компании из Британских Виргинских островов 3,5 млн. грн.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на запрос "Украинской правды»,пишет издание.

"По информации Государственного управления делами, полная сумма средств, уплаченных Государственным авиапредприятием "Украина" в течение 2011 года ООО "Центравиа" за предоставленные услуги по авиаперевозкам высших должностных лиц Украины на вертолете типа "Agusta Westland 139" и самолету типа "Falcon 900", составляет 3 541 187,12 гривен", - цитирует «Украинская правда» ответ из АП.

Администрация Президента напомнила, что договор с ООО "Центравиа" на 2011 год предусматривал предоставление авиаперевозок на сумму 7,5 млн. грн., но в связи с уменьшением потребностей по факту ей было заплачено 3,5 млн. грн.

При этом издание ссылается на свое расследование, обнародованное в статье "Тайна вертолета Януковича сокрыта в "Межигорье", где утверждается, что главным основателем ООО "Центравиа" является фирма BLYTHE Associates Inc., которой принадлежит 99,9% акций авиационной компании. Эта фирма зарегистрирована в оффшорной зоне - на Британских Виргинских островах. Согласно коммерческому реестру предприятий Австрии, эта же фирма BLYTHE Associates Inc. была акционером ООО "Танталит", которой принадлежит резиденция "Межигорье", где проживает Президент В.ЯНУКОВИЧ.

Издание пишет, что сам В.ЯНУКОВИЧ опровергает причастность к этой фирме.

В то же время недавно Администрация Президента за деньги бюджета взяла в аренду для В.ЯНУКОВИЧА офисное помещение на территории "Межигорья" также у фирмы "Танталит" на сумму 100 тыс. грн.