Ирина Геращенко: я готова миллион раз повторить, что Мельник - хам

18 марта в Обухове проводились выборы городского головы. Внимание к ним было беспрецедентное, количество наблюдателей, в том числе и международных, зашкаливала. Обухов даже нарекли вторым Мукачево, но здесь уже состоялась репетиция парламентских выборов. "Я бы не хотел, чтобы спектакль был такой, как репетиция", - отметил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Все штабы включили все возможные информационные технологии. Каждый час в интернет-пространство вбрасывались абсурдные вещи. Одни политики говорили, что на выборах голосуют по открепительным талонам. Хотя на местных выборах талонов открепительных не может быть в принципе. Другие штабы объявляли результаты параллельного подсчета голосов, когда еще были опломбированы ящики... Опять экзит-полы и соцопросы становятся предметом манипуляции общественным мнением ", - рассказывает Черненко.

Координатор Гражданского движения "Общее Дело" Александр Данилюк заявлял о нарушениях избирательного законодательства в Обухове - о технологии так называемых «синих свитеров» и прямом подкупе избирателей. В то же время, КИУ никаких "синих свитеров" не зафиксировал.

Победил на выборах выдвиженец Партии регионов Александр Левченко. Суммарно оппозиция победила, но опять не смогла договориться: КОД поставил своего кандидата, УДАР - своего.

Но самым громким событием выборов стал инцидент между народными депутатами Ириной Геращенко и Петром Мельником. Регионал Мельник просто набросился на Геращенко и пытался силой вытеснить ее с участка. От рук Мельника женщину спасали представители посольства США.

О ходе выборов, нападении Мельника и уроке для оппозиции в интервью УНИАН рассказала Ирина Геращенко.

Ирина, с какой целью вы поехали в Обухов? Кто вам сообщил о нарушениях на участках, которые якобы там происходили?

Ко мне, как к народному депутату Украины, ежедневно обращаются люди с просьбой обратить внимание на какие-то проблемы. На прошлой неделе был шквал обращений от граждан из разных уголков Украины относительно правовой жестокости и правового нигилизма. Также в воскресенье вечером ко мне обратились жители Обухова, которые сказали, что, во-первых, на некоторых участках есть проблемы с международными наблюдателями, а во-вторых, там применяются новые технологии власти - вроде там на каждом участке присутствовали члены комиссии, одетые в вещи с опознавательными знаками, и к ним приходят жители Обухова, которые предоставляют приглашения и паспорта, и невозможно посмотреть, совпадает ли их регистрация в паспорте со списком в реестре избирателей. К тому же, эти избирательные комиссии были так сформированы на старте, что туда не допустили представителей от оппозиционных партий, в том числе, от партии УДАР. Их официальные наблюдатели просто не были допущены.

Также в социальных сетях мы переписывались с Александром Данилюком, который представляет общественную организацию и работал на участке. Он писал, что там есть нарушения. Поэтому вчера вечером несколько депутатов ВР от оппозиции - я, Кирилл Куликов, Александр Черноволенко, Остап Семерак - поехали в Обухов. Нам рассказали, какие участки являются проблемными и меня попросили подъехать на 13-й участок, где были проблемы у международных наблюдателей и какие-то вопросы относительно голосования.

Я приехала туда. Вежливо представились. Подошла, зарегистрировалась. Как наблюдатель показала свое удостоверение. Мне сказали, что глава комиссии находится где-то в другом кабинете и попросили меня подойти к ней и представиться. Я зашла. Там стоял какой-то луноликий мужчина, который сразу включил Айпад и начал меня снимать. Я представилась ему и ей и попросила этого человека представиться. Он сказал, что он доверенное лицо кандидата от ПР Левченко и он не обязан представляться, потому что закон о персональных данных защищает его, хотя я отметила, что мы с ним не в кафе знакомимся, а речь идет об избирательном участке.

Потом мы зашли в зал. Я села возле наблюдателей и спокойно наблюдала за ходом событий. Этот человек вел себя как хозяин участка. Он все время кричал председателю комиссии: давайте выгоним народных депутатов, что они здесь делают, они не имеют права здесь находиться! Я открыла закон о статусе народного депутата, статья 17, которая гласит, что "народный депутат как представитель государственной власти в случае нарушения прав, свобод и интересов человека и гражданина, охраняемых законом, и других нарушений законности имеет право на месте требовать немедленного прекращения нарушения... " Поэтому я по этому закону нахожусь здесь в качестве наблюдателя и не мешаю работать комиссии.

Потом пришел депутат от ПР Мельник. Я так понимаю, что этот мужчина (который, как мне впоследствии сказали, был главным технологом Левченко), упитанный такой, молодой, он просто побоялся сам меня тянуть и призвал на помощь своего коллегу-депутата. Он обратился к учителям (а комиссия была сформирована из учителей) с просьбой: давайте мы выгоним народных депутатов, давайте за это проголосуем. В это время мне приходили смс от моих коллег-народных депутатов, которые находились на других участках. Их также пытались не допустить к присутствию во время процедуры подсчета голосов. Это выглядело странно, учитывая, что экзит-полы показывали, что побеждает кандидат от власти.

Депутат Мельник начал свое общение со мной с фразы: "Что вы здесь делаете? Приличные женщины в это время уже дома с мужьями спят". В этой фразе, мне кажется, - вся квинтэссенция отношения партии власти к женщине в политике, которые постоянно навязывают обществу мнение, что место женщины - на кухне, постоянно позволяют себе применять силу и унижать женщину. Эта философия унижения женщины в политике, коллеги-политика экстраполируется на все украинское общество, и мы видим ту волну насилия, жестокости и агрессии в отношении женщин Украины.

Сегодня нужно ставить вопрос не об инциденте с Геращенко. Потому что это не единичный случай. У нас есть Калашников, который избил журналистку. У нас есть премьер Крыма Могилев, который позволил себе по-хамски с хихиканьем и улюлюканьем оскорбить женщину - госпожу Кужель. И никто за это не извинился. У нас есть депутат Чечетов, который однажды заявил женщине в парламенте: вы весите, как тумбочка. Таких случаев - десятки. Речь идет об отношении к женщине в политике и вообще к женщине, которое демонстрирует партия власти.

Такие унизительные фразы стали нормой в украинской политике.

... Несколько раз этот Мельник хватал меня за руки и говорил: давай, пошли отсюда. Я говорю: не трогайте меня, пожалуйста. И тут он говорит: я вас сейчас вынесу. И вдруг он меня просто взял под руки и начал тянуть с участка. Я вам честно скажу, я испугалась. Хотя пыталась это не показывать. Впервые по отношению ко мне мужчина, еще и крепкий, который больше меня раз в пять, применил физическую силу.

Я осознала, что от подобного поведения коллег по парламенту меня не спасает ни мой статус, ни наше какое-то личное знакомство, раз он позволил себе так меня унизить на глазах наблюдателей, этих женщин-учителей, которые потом подходили ко мне и говорили: Ирина, так а что вы от нас хотите. Если они так с вами обращаются, то кто мы для них вообще?

С какой целью он вас схватил?

Это не ко мне. Это к психиатрам. Разве что они смогут объяснить такое поведение мужчины и коллеги по парламенту.

Мне обидно за всю эту историю. Это позор для партии власти. Там были международные наблюдатели. Они были в шоке. Они говорят: мы впервые видим, как на наших глазах ни с того ни с сего к женщине применяется сила.

А почему другие мужчины за вас не заступились?

Слава Богу, что там не произошло драки. Я бы меньше всего хотела быть причиной каких-то баталий. Драки и столкновения - это не мой политический формат. Поэтому я теряюсь в таких ситуациях. Там мужчины кричали: что вы делаете, это женщина! Я уцепилась за руку международного наблюдателя, и только тогда Мельник меня отпустил.

Согласно закону "О выборах депутатов местных советов, городских и поселковых голов" каждый бюллетень на выборах в Обухове должен был показываться наблюдателям. На этом участке показывали только испорченные бюллетени. Я говорю: вы, пожалуйста, все бюллетени показывайте. Это единственная фраза, которую я там сказала во время подсчета голосов. На что мне Мельник в абсолютно хамский манере сказал: а вы молчите, вас здесь нет, мы вас удалим.

Я ему сказала: я от вас требую извинения здесь и буду требовать в Верховной Раде Украины, я подам на вас в прокуратуру, мы там с вами встретимся, и в суде встретимся. Он говорит: я с вами встречаться не буду. Тогда я ответила: вы - хам, и председатель вашей партии - хам, который позволяет себе говорить, что место женщины - на кухне. Он заявил: вы меня сейчас унижаете. На что я ответила, что констатирую факт.

Я требую публичных извинений от господина Мельника.

Этот человек - ректор университета. Мне страшно представить, что он позволяет себе по отношению к преподавательницам и студенткам, если так он вел себя на глазах у камер и наблюдателей с женщиной, с народным депутатом.

Я не судья, чтобы разбираться с этой ситуацией. Я подала сегодня заявление в прокуратуру, я обратилась к парламенту с просьбой рассмотреть этот вопрос на регламентном комитете.

Мельнику не место в политике.

Вы написали заявление в прокуратуру с просьбой расследовать нападение со стороны господина Мельника. Какой смысл, если он неприкосновенен? Какие санкции может применить прокуратура к нардепу Мельнику?

Это вопрос не ко мне, а к прокуратуре. Я обратилась с заявлением, что по отношению ко мне, как к народному депутату, была применена физическая сила, были нарушены мои права. И пусть ГПУ с этим разбирается.

Хотя мы знаем, что ГПУ закрыла глаза, когда мужчинам пробивали головы в парламенте - вроде никто не видел. Но прежде нужно поставить точку в этом хамстве. Тем более это важно в преддверии выборов в ВР. Иначе это безобразие будет продолжаться.

Я также обратилась через представителя президента в ВР Юрия Мирошниченко к Президенту Украины. Я обратилась через господина Тигипко на согласительном совете к его однопартийцам и главе его партии Азарову. Я жду, чтобы их партия дала адекватную оценку действиям своих партийцов. И не только Мельнику.

Лидер фракции ПР Александр Ефремов говорит, что Петр Мельник готов извиниться перед вами, правда при условии, если вы извинитесь "за публичные оскорбления"...

Мне не за что извиняться. Я еще раз подчеркиваю, после этого инцидента я сказала товарищу Мельнику, что он хам. И я готова это повторить миллион раз. Если я изменю свою точку зрения, удивятся в первую очередь украинские граждане и журналисты.

Координатор общественного движения "Общее дело" Александр Данилюк заявлял о грубых нарушениях на выборах в Обухове. Вместе с тем наблюдатели КИУ нарушений не зафиксировали. Что вы можете сказать о ходе этих выборов?

Я туда приехала в девять вечера, сидела тихонько. Единственное, что меня смутило - за час до закрытия участка появилось несколько человек, они очень быстро открывали и закрывали паспорта, и наблюдатели реально не могли увидеть, значится ли у них в паспортах принадлежность к Обухову. Возможно, это технология, которая на этих выборах отрабатывается...

В принципе, подсчет голосов проходил нормально.

Я считаю главной ошибкой этих выборов - распыление голосов от демократических партий. Очевидно, что демпартии должны были представлять одного кандидата. Также очевидно, если человек более рейтинговый (в данном случае - представитель партии УДАР набрал больше голосов, чем представитель КОД), то должен был быть выдвинут именно он.

В Обухове проживает почти 40 тысяч человек. Сегодня мэром этого города стал человек, за которого проголосовало лишь 4 тысячи. Это мэр меньшинства, как почти все мэры в Украине.

Если мы говорим о демократии, нам срочно необходимо принять законопроект о двух турах выборов мэра. Если бы сейчас был такой законопроект, то во втором туре соревновались бы кандидат от власти и от оппозиции. И жители Обухова имели бы выбор.

А когда у нас комиссии формируются так, как это выгодно партии власти, когда у нас хамы от партии власти приходят и позволяют себе распускать руки, то таким образом власть оттачивает те вещи, которые, судя по всему, будут очень активно работать на выборах в октябре.

Что самое ужасное - что партия власти не может сделать выводы из своих ошибок.

Мой добрый совет ПР - когда они научатся признавать ошибки, их будут немножко иначе воспринимать в Украине и мире.

Например, Литвин извинился передо мной от имени украинского парламента за действия Мельника. Я считаю, это адекватный и правильный поступок коллеги, который увидел этот позор, который происходил на избирательном участке.

Вынесет ли оппозиция урок с выборов в Обухове, где она проиграла из-за неспособности договориться?

Если оппозиция не вынесет урок, она просто подарит власти победу на парламентских выборах. А этого бы очень не хотелось.

Еще одна деталь - на выборы в Обухове пришли лишь 40% избирателей. Это чрезвычайно низкая явка, которая свидетельствует об усталости людей от выборов, усталости от политики, усталости от власти, усталости от оппозиции. А там, где много неиспользованных бюллетеней, - всегда есть огромное поле для злоупотреблений.

Анна Ященко