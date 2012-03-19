У Яценюка подозревают, что регионалы планируют земельную аферу

В Житомирской области «регионалы» намереваются воплотить в жизнь и испытать схему отбора земли у людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронту Змін", об этом заявил депутат Житомирского облсовета от партии Геннадий ЗУБКО.

Он отметил, что фракция «Фронт Змін» в Житомирском областном совете категорически против вынесения на рассмотрение очередной сессии совета и принятия в редакции депутатов от Партии регионов проекта решения «Об утверждении Временного положения о предоставлении в аренду нераспределенных (невытребованных) земельных участков владельцев земельных паев для ведения товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, входящих в состав наследства, которое может быть признано отмершим, и передачу его в коммунальную собственность территориального общества».

По убеждению депутата, если 22 марта облсовет примет это Временное положение, то “любого из владельцев земельного участка можно будет лишить земли”.

Г.ЗУБКО отметил, что в Житомирской области есть около 40 тыс. “так называемых свободных земельных участков”, то есть “это земля, на которую люди по разным причинам не успели оформить документы или которая должна перейти в наследство после смерти человека его родственникам”.

По его словам, «положением предусматривается, что этими земельными участками будет распоряжаться назначенный управитель, и он будет иметь право передавать земельные участки в аренду на неопределенный срок и по условиям «по собственному усмотрению». Г.ЗУБКО добавил, что владелец вынужден будет вернуть управителю деньги за управление участком, сохранение наследства и улучшение земли. По его словам, когда в результате речь будет идти о десятках тысяч гривен, то люди вынуждены “будут массово отказываться от своей земли».

По убеждению Г.ЗУБКО, разработчики Временного положения, получив поддержку в среднем 60 депутатов в каждом облсовете, «делают попытку «протянуть» через облсоветы положение, которым открывают путь к лишению граждан Украины земли, используя пробелы в законодательстве».

По его словам, путь реализации схемы решили испытать в Житомирской области. «Принятие такого положения Житомирским облсоветом – это испытание реализации разработанной схемы отбора земли у людей”, - отметил Г.ЗУБКО.

По его словам, если такая схема будет воплощена в жизнь, то «уже через 3-5 лет в государстве владельцами земли будет лишь несколько семей, которые и являются разработчиками этой схемы».