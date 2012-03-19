Тернопольский мэр в ответ на шутку-провокацию проедется маршруткой

Городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ после дезинформации об ограблении его в общественном транспорте решил проехаться в маршрутке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение он принял сегодня после соответствующего предложения журналистов.

«А почему бы нет? Это даст возможность мне теснее пообщаться с людьми, услышать, что обо мне думают», – сказал С.НАДАЛ.

При этом он сознался, что уже не помнит, когда в последний раз ездил в общественном транспорте города. «Но это не потому, что я не хочу или проезд в маршрутке для меня что-то невероятное. Просто представьте, сколько бы я тогда успел сделать, если бы перемещался таким транспортом», – заметил городской председатель.

Он также выразил удивление, что стал объектом провокации-шутки. «Я уже сказал, что не буду идти на выборы. Так чего прицепились? Отстаньте! Разбирайтесь там между собой», –возмутился С.НАДАЛ.

Он отметил, что авторам таких провокаций стоит более ответственно относиться к христианским ценностям. «Нужно знать меру шуткам. Я еще понимаю упоминания о скидке в парикмахерской и визитке ТЯГНИБОКА. А зачем писать про образок? Такими вещами нельзя играться. Не читаешь Библию – то хоть ходи в церковь. Но есть высшая сила, и рано или поздно это все возвращается. Каждый, кто это все пишет, получит по заслугам», – убежден С.НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, информация о том, что воры якобы обокрали в маршрутке С.НАДАЛА, появилась в СМИ 14 марта.

Со ссылкой на «Новую Тернопольскую газету» и областное управление милиции речь шла о том, что как только мэр Тернополя попытался проехаться общественным транспортом, как у него похитили бумажник. В бумажнике якобы было 8 тыс. грн., образок с изображением Матери Божьей, карточка на 10% скидку в парикмахерской и визитка Олега ТЯГНИБОКА.