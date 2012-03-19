Украинцам с «шенгеном» советуют быть аккуратными в первой поездке

Эксперты советуют украинцам по получении многократной шенгенской визы первую поездку осуществить в страну, которую они декларировали при оформлении визы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр СУШКО.

«Мы категорически рекомендуем первую поездку с любой новооформленной визой осуществлять исключительно в ту страну и исключительно с той целью, о которой вы декларировали, оформляя визу. Прямым текстом это не прописано, но на практике мы видим, что чаще всего подобная проблема возникает при первом въезде», - сказал А.СУШКО.

Он также считает неприемлемой трактовку, и на это есть все правовые основания, что многократная виза может использоваться лишь с одной целью поездки, которая была указана при оформлении этой визы.

«Сама природа многократной визы не позволяет на это рассчитывать. Более того, Шенгенский визовый кодекс четко ограничивает возможность подавать на другие визы, если есть действующая виза. Исходя из этого, шенегенское право предусматривает, что с одной и той же визой можно ездить с разными целями», - добавил эксперт.

Если поездка, в силу определенных обстоятельств, в страну, выдавшую шенгенскую визу, не состоялась, эксперты рекомендуют гражданам иметь при себе максимально полный пакет документов, подтверждающих, что такая поездка планировалась, но была отменена по независящим причинам.

«Эти документы должны быть предъявлены. На полицейских очень производит впечатление наличие серьезных документов, а также умение объяснить ситуацию», - добавил А.СУШКО.

Он также считает, что консульские службы должны более детально объяснять условия, процедуры и основания использования той или иной визы. «То есть, гражданин должен четко знать, что означают цифры, которые отражаются в графе «Rеmarks», - добавил он.

А.СУШКО рекомендовал украинцам не оформлять многократные визы впрок.