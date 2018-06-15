С командой Черновецкого расправились по-донецки

«Молодая команда не знает, с кем связалась. Они думают, что их оставили в покое, но их будут доить, пока у них не закончатся деньги. Никакой политики»... Попов обещал наказать, но минул почти год...

С приходом Александра Попова красивая жизнь для “молодой команды” Леонида Черновецкого окончилась. СБУ и ГПУ наведывались с обысками к Олесю Довгому и Денису Бассу, пока они не освободили свои кабинеты. Против десятков столичных чиновников возбудили уголовные дела, некоторых объявили в розыск. Попов с трибуны Киевсовета разоблачал злоупотребления и преступления “молодой команды”: говорил о тысячах гектаров отведенных земель, о проданных за бесценок коммунальных предприятиях, о потере киевлянами недвижимости, парков, скверов, лесов.

- Наказать нужно не стрелочников, а именно тех, кто организовал эту грандиозную аферу. В этом зале люди стали миллиардерами, — отмечал Попов. - Причастные к этому руководители Киевсовета и КГГА не имеют морального права занимать эти должности и должны быть привлечены к ответственности.

После того громкого заявления минул почти год. И никаких последствий тех уголовных дел, никаких задержанных “организаторов афер”. По данным КГГА, за половину 2011 года Киев вернул себе 1400 гектаров земли и сотни квадратных метров коммунальной собственности. Но это лишь капля в море разворованного.

Кстати, бывший мэр Киева Александр Омельченко обвинил главу КГГА в популизме и нежелании бороться со злоупотреблениями «команды Черновецкого».

- Зачем Попов на всю страну озвучил многомиллиардные суммы убытков, нанесенных Киеву командой «черновецких», если до сих пор не вернул главные активы Киеву? Киевгорстрой, Киевгаз, Киевводоканал, Киевэнерго, алюминиевый завод в Броварах, земли аэропорта «Жуляны», банк «Крещатик»?.. Бюджет провален. Его невыполнение в 2011 году – 2 млрд. 700 млн. грн. Долги колоссальны. Бюджет-2012 – скромный и также очень-очень сомнительный.

Мы решили поинтересоваться, чем в настоящее время живут представители “молодой команды” во главе с Черновецким и найдутся ли когда-то виновные в масштабных дерибанах и аферах вокруг столичной земли и собственности?

Черновецкий от “Космоса” исцеляется любовью и путешествиями

Хотя столичный мэр Леонид Черновецкий, смирившись с ролью “английской королевы”, лишь несколько раз в год появляется на рабочем месте, его фамилия не сходит с первых полос газет. За почти два года отстранения от киевских дел он успел развестись с женой Алиной Айвазовой, справить свадьбу с новой любимой Еленой Савчук, громко отпраздновать юбилей в Грузии с Иваном Ургантом, Михаилом Галустьяном и Еленой Ваенгой (который, по подсчетам СМИ, обошелся ему в 300 тысяч долларов). А чего стоит скандальная история о возможном израильском гражданстве киевского мэра...

Черновецкий категорически заявляет, что больше не будет баллотироваться на пост мэра Киева. Но не исключает, что пойдет в Верховную Раду. Но раздавать гречку любимым бабушкам мэр еще не начал.

А еще господин Черновецкий обижается на СМИ и считает, что пресса создала ему негативный имидж.

- Мои оппоненты-политики и бизнесмены, которые их поддерживают, которые без политической крыши жить в Украине не могут и которым принадлежат многие СМИ, а также недобросовестные журналисты "повырывали" из контекста моих выступлений отдельные фразы и на протяжении последних лет стали показывать меня в СМИ как человека с нарушенной психикой, "Космонавта", давали мне другие обидчивые прозвища, человека, который не имеет моральных принципов, человека, который покупал избирателей за гречку. Всей этой гадости и не перечислишь! В целом, начали рассказывать обо мне всевозможные бессмыслицы.

Поэтому от “клеветы” журналистов Леонид Михайлович ищет покоя на Земле обетованной в обществе молодой жены. И на рабочее место не спешит. Да его там никто и не ждет...

Агитация а-ля Довгий: от дошкольников до любимых бабушек

Олесь Довгий, по его же признанию, не признает “штамп молодая команда”, и в то же время является главным персонажем этой самой команды.

После того, как он оставил кресло секретаря Киевсовета, претензии к нему со стороны правоохранительных органов как-то сразу исчезли.

Женившись на дочери «регионалки» Ирины Гориной Екатерине Ильяшенко он начал активно готовиться к парламентским выборам. Но перед этим молодые устроили себе месячные каникулы в Лондоне и отдых в Греции.

Попасть в ВР Довгий пытается с помощью жителей Днепровского района. Он обрабатывает избирателей старыми проверенными методами — продпайками. Об их эффективности ему известно не по наслышке — Олесь в свое время возглавлял избирательный штаб мэра Черновецкого. Поэтому на гречке знается хорошо.

Довгий обещает помочь бабушкам не только продовольственными наборами, но и “конкретными делами”. Агитирует за себя бывший секретарь Киевсовета стахановскими темпами – лично обходит за день минимум 100 квартир. Во всяком случае сам так утверждает.

- Я лично обходил эти квартиры не ради агитации, как кое-кто себе представляет, а для того, чтобы убедиться: то, что стоит мне значительных средств и организационных усилий, дошло до тех адресатов, которые этого ожидают, а не было разбазарено... Олесь Довгий – это не только имя и фамилия одного из политиков. Это – бренд. И то, что я ставлю свое имя и оставляю возможность обратной связи каждому из тех десятков тысяч людей, которые получили указанный подарочный набор, – это вынуждено. Это не акция или дешевый пиар, а большая, персональная ответственность!

Примечательно, что видеоролик, на котором зафиксирована поквартирная агитация со стороны Довгого, был удален из YouTube. Впрочем, это произошло уже после того, как его увидели читатели многих уважаемых украинских новостийных сайтов.

В перерывах между оббиванием порогов квартир избирателей Довгий успел еще и книжку написать - “Отчет перед обществом”.

Кроме бабушек, правая рука Черновецкого агитирует еще и малышей. Господин Довгий сыграл волшебника в новогоднем представлении "В ожидании чуда" для детей Днепровского района Киева. А в некоторых детсадах того же района к Новому году детвора получила подарки от Довгого.

Между прочим, в ЦИК знают, что избирателей покупают. Но ничего сделать якобы не могут, мол, официально избирательный процесс еще не начался.

На Крещение “латифундист 2007 года” также не пропустил случая попиариться и обнажился на озере Тельбин, что, как ни странно, также расположенное в Днепровском районе Киева.

В декабре 2001 года Довгий в первый раз после отставки пришел на сессию Киевсовета, потому что в тот день рассматривались вопросы, которые касались дорогого ему района столицы.

На вопрос журналистов, беспокоят ли его сейчас правоохранительные органы, Довгий ответил:

- Я не в отношениях с правоохранительными органами. Я ни от кого не скрываюсь. Мне незачем скрываться.

Басс залег на дно

Денис Басс не выделялся публичностью и в бытность заместителя председателя КГГА. Он избегал резких заявлений, не появлялся на политических ток-шоу, а еще, говорят, предусмотрительно не оставлял своего автографа на документах. При нем эту работу выполняла его правая рука — Марина Погибко. Из-за чего и попала в международный розыск с приходом команды Попова. Экс-начальник управления экономики Киевской городской государственной администрации Марина Погибко, которая проходила по двум уголовным делам в СБУ и милиции, своевременно уехала в Англию. СМИ писали, что экс-чиновница обвиняется в растрате 2,5 млн. грн. КП «Киевреклама». Однако до экстрадиции дело не дошло — в Британии чиновница получила политическое убежище.

Но вернемся к Денису Басса. Из КГГА его уволили “по собственному желанию” в июне 2010 года. Помню, как он рассвирепелый выходил из кабинета Попова, узнав о будущей отставке. Но в конце концов ушел тихо и залег на дно. Поговаривали, что он якобы сбежал за границу. Но пресс-секретарь Басса Александра Жураховская заверяла СМИ, что он в Киеве, занимается воспитанием сына и “никуда ехать не собирается”.

Напомним, недавно Басс женился на экс-жене миллионера-коневода Александра Онищенко “Мисс-Украине-1997” Ксениии Кузьменко. У супругов родился мальчик. Все подробности свадьбы и рождения ребенка в семье Басса держали в большом секрете.

Некоторые источники говорят, что Басс до сих пор в Украине только потому, что его настоятельно просили не оставлять пределы родины.

Кильчицкая собирается в политику

Подругу всего семейства Черновецких Ирэну Кильчицкую из столичной власти “ушли” первой из молодой команды. Этот факт ее возмутил.

Теперь экс-зам председателя КГГА утверждает, что с Черновецким никогда больше не будет работать “ни в бизнесе, ни в политике”. В то же время верная зам Черновецкого говорит, что никогда его не предавала и не собирается.

По ее словам, у нее был «очень крупный конфликт с молодыми ребятами из близкого окружения мэра. И с Леонидом Михайловичем тоже. На служебной почве».

Экс-соратник Черновецкого считает, что мэр и его команда «были самым ярким пятном среди всех других команд».

- Тогда творилось полное беззаконие во всех эшелонах власти и регионах. Под руководством тогдашнего премьер-министра коррупция была доведена до космических масштабов. А половина киевских земель, о которых сейчас так часто говорят, была роздана по ходатайствам министерств и ведомств, в подчинении которых они были, под коммерческие надстройки, - заявила Кильчицкая. - Сейчас половина бывшего руководства Министерства здравоохранения находится под подпиской, но о них никто не говорит, потому что они не пели и не были молодыми и яркими.

Отстранение от должности никак не повлияло на стиль жизни госпожи Кильчицкой. Она продолжает светиться на публике, пышно праздновать свои дни рождения на Лазурном побережье, отдыхать в Баден-Бадене.

Поговаривали, что Кильчицкая тоже на крючке у правоохранительных органов, и против нее могут открыть уголовное дело. Но слухи остались слухами.

Сама экс-чиновница преследований не боится и заявляет, что не давала никаких показаний в правоохранительных органах.

- Ко мне никто не обращался, я нигде не давала никаких показаний. Я не принимала участия ни в каких незаконных действиях, не подписала ни одного незаконного документа. Поэтому я спокойна.

После отставки она ведет “очень большую общественно-социальную деятельность”, но обещает вернуться в политику с аргументом: “должен же ее кто-то украшать”.

Супруненко скрывается, Берзина ушла в органику

В марте 2011 года дочь Черновецкого Кристина втихомолку рассталась со своим мужем депутатом Киевсовету от Блока Черновецкого Вячеславом Супруненко. Уже в апреле против него возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск. Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Супруненко и председателя Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого по факту разбойного нападения. Но как писали СМИ со ссылками на свои источники, Супруненко намного более важен для следствия в другом уголовном деле, возбужденном столичной СБУ, - о земельной коррупции в киевской власти. В частности, новое руководство КГГА намекало, что именно экс-зять мэра причастен к вымыванию активов города — Киевгорстроя, Киевхлеба, Киевводоканала.

Комарницкого задержали в апреле. Печерский суд дал санкцию на его арест. Но уже в мае бывшего сопредседателя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Столичные депутаты говорят, что в Киевсовете Комарницкий не появляется.

А вот Супруненко до сих пор находится в международном розыске.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело и относительно экс-директора Киевского зоопарка Светланы Берзиной, которая, говорят, является двоюродной сестрой Кильчицкой. Экс-директору столичного зоопарка инкриминируют растрату 375 тысяч государственных гривен. Берзина оспаривала в суде возбуждение относительно нее уголовного дела. Но безуспешно. Впоследствии это уголовное дело направили для последующего расследования в прокуратуру Киева. А пока судебная волокита длится, Берзина как президент всеукраинской общественной экологической организации «Живая планета» активно выходит на пресс-конференции и пропагандирует органические продукты.

Также прокуратура возбудила уголовное дело против главы земельной комиссии Киевсовета депутата Блока Леонида Черновецкого Алексея Евлаха. Ему инкриминировалось внесение в официальные документы заведомо неправдивых данных и подделка документов. Из-за этой деятельности Киев потерял 10 млн. грн. Евлаху грозило до пяти лет заключения. Он, как и экс-зять Черновецкого, своевременно сбежал за границу. Его объявили в международный розыск и впоследствии задержали в Германии. В июне Евлаха экстрадировали из Франкфурта-на-Майне. В Киеве Евлаха арестовали. Но в конце октября 2011 года Шевченковский райсуд амнистировал его и освободил из-под ареста. А в декабре Евлах даже появился на сессии Киевсовета.

Молодая команда откупилась от правохранителей?

Еще в апреле 2011 года первый заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин заявил в эфире "Большой политики", что у Генпрокуратуры пока нет оснований возбуждать дела против Черновецкого и Довгого.

- Если у вас или у господина Попова есть материалы которые свидетельствуют о совершении преступления Черновецким или Довгим, пожалуйста, мы готовы эти материалы принять, рассмотреть и при наличии оснований возбудить уголовные дела", - сказал Кузьмин, обращаясь к журналистам в телестудии. - Вы как себе представляете? Следователь Генпрокуратуры сейчас пойдет в мэрию и будет выискивать нарушения, допущенные Довгим или Черновецким?

Конечно, ну как следователи будут искать нарушения, которые нанесли миллиардные убытки в городе, в мэрии? Они лучше во дворце “Украина” “правомерность проведения концертов” будут выискивать, чтобы Луценко посадить.

В то же время у генпрокурора Виктора Пшонки, в отличие от его подчиненного Кузьмина, вопросы к Черновецкому и его команде есть.

- Мы допросили Черновецкого по ряду уголовных дел, его ожидают еще допросы и очные ставки, - заявляет Пшонка. - Доводить причастность мэра сложно, и нам очень нужны некоторые лица, находящиеся сегодня в розыске, которые могли бы в значительной мере прояснить ситуацию... Есть задержанные и арестованные, которые отказываются давать правдивые показания, мы ищем доказательства их вины. Нам необходимо получить ответ на вопрос, какую позицию занимал руководитель мэрии? Что он лично сделал в этом плане? Хитрость заключается в том, что сам он подписывал мало документов — все-таки он юрист, в свое время работал следователем...

В сентябре 2011 года фракция Блока Черновецкого в Киевсовете прекратила свое существование.

- Некоторые депутаты, которые были командой Черновецкого, ушли в ПР. Все другие создали небольшие карманные фракции и удачно работают на Попова, - рассказывает депутат Киевсовета от БЮТ Александр Бригинец. - Тогда Попову нужно было сделать такое громкое заявление, чтобы расколоть команду Черновецкого, припугнуть и вынудить работать на себя. Но слова остались словами... Думаю, если будет надобность в рейтинге, то перед выборами Киевского городского председателя Попов может активизировать эту тему и добиться открытия нескольких уголовных дел вокруг громких представителей этой молодой команды, чтобы это закрыть, как только выборы закончатся. Я знаю, что никого из них не накажут, но для пиара, для демонстрации беспокойства о киевлянах могут сделать.

А вот политолог Виктор Небоженко считает, что молодая команда откупилась от правоохранителей, поэтому уголовные дела им не угрожают.

- Здесь все просто. Это люди, которые владеют огромными запасами наличной и безналичной валюты, поэтому они просто откупились от всех правоохранительных органов, - говорит Небоженко. - Проблема в том, что они не знают, с кем связались. Они думают, что их оставили в покое. Нет, их будут доить до тех пор, пока у них не закончатся деньги. Время от времени будут вызывать одного, второго, третьего в прокуратуру. И они будут понимать, чего от них хотят. Никакой политики. Чисто донецкий подход к молодежной банде, которая проиграла. Даже если кто-то из этой команды молодых прорвется в Верховную Раду, это не снимает с него обязательств регулярно опустошать свои банковские счета в пользу заинтересованных лиц.

Анна Ященко