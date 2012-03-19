На выборах в Обухове проплаченных избирателей проверяли под видом экзит-пола

Координатор Гражданского движения «Спільна справа» Александр ДАНИЛЮК заявляет, что на выборах городского председателя Обухова Киевской области совершены грубые нарушения избирательного законодательства, направленные на фальсификацию волеизъявления граждан.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.ДАНИЛЮКА, активисты которого наблюдали за проведением этих выборов.

По его словам, не менее чем на двух третях избирательных участков его активисты обнаружили применение технологии так называемых «синих свитеров», которая заключается в выдаче членами комиссий от провластных партии или «технических кандидатов» бюллетеней гражданам, не имеющим местной регистрации или вообще не имеющих удостоверения личности.

А.ДАНИЛЮК при этом добавил, что указанные члены комиссии были в одежде синего цвета.

Также, по его словам, представители мониторинговой группы установили факты прямого подкупа избирателей.

«Установлено, что прямой подкуп избирателей осуществляется под видом экзит-пола, который проводит одно из неизвестных до сих пор печатных изданий и такая же по популярности информационно-аналитическая компания», - сказал он.

«Цель этого «экзит-пола» – проверка явки лиц, которым заплатили за голосование», - отметил А.ДАНИЛЮК, прибавив, что данные факты зафиксированы на видео и вскоре будут распространены через СМИ.