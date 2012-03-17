СМИ: Съезд регионалов опекает госохрана и снайперы
11:45, 17 марта 2012Политика
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В Международном выставочном центре собираются делегаты на 13-й съезд ПР
В Международном выставочном центре собираются делегаты на 13-й съезд Партии регионов, сообщает Gazeta.ua.
Возле здания стоит около 100 сторонников "регионалов". Они держат национальные и партийные флаги.
По периметру стоят милиционеры. Как рассказал один из них, их сюда свезли на 6.45 утра, хотя съезд должен был начаться в 12.
"Здесь весь Днепровский райотдел - 50 человек. Есть также "угошникы" (работники Управление госохраны), около 100 "беркутовцев", на близлежащих домах есть снайперы. Но даже мы не знаем, где именно", - сообщил правоохранитель.
По словам милиционера, они здесь будут до 15.00.
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