СМИ: Съезд регионалов опекает госохрана и снайперы

В Международном выставочном центре собираются делегаты на 13-й съезд Партии регионов, сообщает Gazeta.ua.

Возле здания стоит около 100 сторонников "регионалов". Они держат национальные и партийные флаги.

По периметру стоят милиционеры. Как рассказал один из них, их сюда свезли на 6.45 утра, хотя съезд должен был начаться в 12.

"Здесь весь Днепровский райотдел - 50 человек. Есть также "угошникы" (работники Управление госохраны), около 100 "беркутовцев", на близлежащих домах есть снайперы. Но даже мы не знаем, где именно", - сообщил правоохранитель.

По словам милиционера, они здесь будут до 15.00.