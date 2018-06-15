Почему представители Януковича не удерживаются во Львове

Губернатор Львовской области назвал своих оппонентов негодяями. Львовские депутаты проголосовали за недоверие ему, правда, 2/3 голоса не добрали. Ранее в креслах областных начальников не удержались Горбаль, Цимбалюк...

Львовщина уверенно может претендовать на лидерство в общегосударственном рейтинге „больше всего губернаторов за кратчайший срок”. С 2010 года в кресле лидера Львовщины побывали три хозяина. А если отметить, что и доминируют в этой руководящей президентской колоде варяги, то поневоле приходишь к мнению, что такой кадровый пасьянс кто-то банкует и с определенным прицелом.

"Наехать" на наместника президента для депутатов Львовского областного совета – святое дело. Можно сказать, что понемногу оно даже становится будничным, учитывая, что нынешний губернатор Михаил Костюк – уже третий по счету руководитель области, с которым непримиримо воюют депутаты.

20 апреля 2010 года президент Украины назначил Василия Горбаля председателем Львовской ОГА. Уроженец Львова (котрый, правда, учился и делал карьеру за пределами Львовщины) и однокурсник грузинского Президента Михаила Саакашвили занимал должность губернатора Львовщины менее года.

8 сентября 2010 года депутатский корпус Львовщины нардепу-“регионалу” Василию Горбалю выразил недоверие за то, что он “нарушал законодательство, совмещая должности председателя ОГА и депутатство”, за что проголосовали 66 депутатов. Фракция ВО "Свобода" единодушно поддержала это решение, и ее голоса стали решающими при принятии решения.

Относительно намерений представителей фракций БЮТ и УНП снять с повестки дня или перенести вопрос относительно отставки Горбаля председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил: "Голосовать за недоверие председателю ОГА необходимо, и это должен делать не только Львовский облсовет и Тернопольский, который это постоянно делает, а все областные советы. Потому что местное самоуправление – последний бастион против узурпации власти Януковича в государстве. За отставку Василия Горбаля нужно голосовать не потому что он нам что-то сделал или не сделал, а потому что он является представителем оккупационной администрации, он является представителем власти, которая ведет антиукраинскую, прокремлевскую политику, которая уничтожает Украинское государство, унижает украинскую нацию".

В то же время сам Горбаль заявил, что он не намерен идти в отставку и сказал, что "решение никоим образом не может означать отставку меня как главу области. Никаких изменений в рабочий график Львовской облгосадминистрации это решение не внесло и не внесет. Единственное, что испортило половину дня. Вот и все", - прокомментировал он решение депутатов о недоверии.

Однако уже 21 декабря 2010 года президент заменил Горбаля на нового губернатора, которым стал уроженец Ивано-Франковщины Михаил Цимбалюк.

С Львовщиной нового губернатора связывало разве что то, что он дважды (в 2007 и 2010 годах) возглавлял областное управление милиции.

Однако и с новым губернатором Цимбалюком областные избранники понимания не нашли и 14 мая 2011 года на сессии депутаты признали его роботу - относительно обеспечения общественного порядка 9 мая во Львове – неудовлетворительной.

А уже 2 ноября 2011 года президент освободил Михаила Цимбалюка от должности главы Львовской ОГА. В региональных СМИ писали, что „после событий 9 мая во Львове и заявления об отставке, которое написал Цимбалюк на имя президента под давлением депутатов-„свободовцев”, решающей „каплей” стало то, что 29 октября во время торжественного открытия стадиона „Арена-Львов” присутствующие на футбольной евроарене освистали трансляцию выступления Виктора Януковича”.

Свою отставку Цимбалюк прокомментировал лаконично и без эмоций: „Если есть указ о назначении, мы, госслужащие, должны помнить, что будет и указ об увольнении. Большинство своих решений я принимал, помня о второй части этой фразы”.

Правда, Михаил Цимбалюк таки остался во Львове – он был назначен на должность ректора Львовского университета внутренних дел.

Очередным наместником Львовщины президент определил опять таки уроженца Ивано-Франковщины экс-гендиректора Укрзализныци Михаила Костюка, которого назначил губернатором 2 ноября 2011 года.

Комментируя назначение Костюка, председатель Львовского областного совета Олег Панькевич сразу отметил в комментариях журналистам, что „горько, но при существующей системе власти органы местного самоуправления не имеют влияния на назначение руководителей исполнительной власти в области. Это не способствует сотрудничеству представителей общества и исполнительной власти, но воспринимаем такое назначение как свершившийся факт. Отставка Цимбалюка состоялась не из-за экономических или социальных проблем Львовщины. Основная причина освобождения – политическая. И предыдущий губернатор Василий Горбаль, и Михаил Цимбалюк получили недоверие Львовского областного совета. Василий Горбаль – из-за того, что совмещал должность председателя ЛОГА с депутатством в Верховной Раде. После событий 9 мая этого года состоялась сессия облсовета, которая признала неудовлетворительной роботу ЛОГА и Михаила Цимбалюка. «Новоназначенному председателю ЛОГА желаем способствовать улучшению жизни на Львовщине, работать в интересах общества. Если такие действия будут, будем поддерживать его. Если деятельность нового губернатора будет идти вопреки интересам общества, это будет иметь соответствующую оценку областного совета”.

И такая оценка не замедлила появиться. 13 марта 2012 года депутатский корпус Львовского областного совета 74 голосами „за” проголосовал за недоверие губернатору Костюку.

Формальным поводом к недоверию губернатору, который пробыл на должности лишь несколько месяцев, стало падение рейтинга Львовщины в экономике: с 9-го места по Украине на 23-е, долги по зарплате, 250-миллионный долг перед подрядчиками.

Председатель фракции ВО „Свобода” Ирина Сех в комментарии УНИАН отметила, что „на должности председателя ОГА Михаил Костюк занимается не хозяйством области, а обеспечением победы на выборах провластных кандидатов. Системное давление на права и свободы граждан, давление на свободу слова, преследование оппозиционных сил, политиков, судебные преследования – так сегодня можно очертить общественно-политическую ситуацию на Львовщине”.

„Костюк дискредитировал себя коррупционным скандалом (имею в виду, что не опровергнута информация о том, что он, государственный служащий, получает зарплату на частном предприятии), а также скомпрометировал себя, оказывая давление на медиа, в частности на львовскую газету «Экспресс» и телекомпанию ЗИК”, - заявила лидер львовских свободовцев.

Сразу после голосования господин Костюк призвал журналистов на пресс-конференцию. Губернатор появился перед журналистами счастливый и довольный, улыбался и заверил, что с должности из-за «голого популизма» уходить не собирается. Зато он заявил, что гордится свободой слова на Львовщине, ведь журналисты освещали его недоверие так, как считают нужным.

На второй день после голосования эпопея с недоверием получила продолжение. Депутаты областного совета выразили возмущение, что губернатор, который был под воздействием эмоций, назвал их на пресс-конференции негодяями.

„На брифинге после объявления результатов тайного голосования в вопросе недоверия председатель ЛОГА Михаил Костюк в комментариях окрестил оппозиционные силы, представленные во Львовском областном совете, термином «негодяи». Он, в частности, сказал: «Ситуация вынуждает меня работать больше, активнее. Время лучший врач для негодяев». Риторика председателя ЛОГА не вызывает никакого удивления. Нехватка культуры и толерантности, присущие провластным режимным лидерам, является «притчей во языцех» не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Позиционируемый как «хозяйственник и эффективный менеджер» Михаил Костюк в который раз проявил свое истинное лицо и продемонстрировал внутреннюю слабость. «Фронт Змин» призывает оппозиционные силы дать достойную оценку оскорблениям представителя Януковича на Львовщине”, - идет речь в обнародованном заявлении Львовской областной ячейки „Фронта змин”.

Депутаты областного совета начали требовать публичных извинений от губернатора.

“Обозвав оппозиционные силы «негодяями», Михаил Костюк показал свое настоящее отношение к области и ее жителям, - отметил в комментарии журналистам председатель фракции Народного руха Украины во Львовском облсовете Андрей Корнат. - Это свидетельствует о низком уровне культуры председателя ЛОГА. Несмотря на позиционирование себя как хозяйственника, а не политика, господин Костюк в действительности является типичным представителем команды президента Януковича”.

Сам председатель Львовской ОГА Михаил Костюк не намерен оспаривать в правоохранительных органах решение Львовского областного совета о выражении ему недоверия.

«Я не буду ничего оспаривать. Произошло то, что произошло. Я же не маленький ребенок. Отчет состоялся, голосование состоялось. Голосование – безрезультативное, оно только такое рекомендательное, потому что две трети голосов не набраны. Я не хочу быть вечным заложником этого балагана, поэтому идем вперед. Год впереди – работаем, а год пройдет – будем отчитываться», - так прокомментировал решение областных депутатов Михаил Костюк.

Удержится ли в этом шатком кресле губернатора Львовщины Михаил Костюк до конца года?

По крайней мере президент Украины должен дать оценку решению областных депутатов и определиться с последующей судьбой своего наместника на Львовщине.

Для отставки губернатора депутатам не хватило трех голосов, чтобы было две трети – тогда у Януковича, в соответствии с действующим законодательством, нет выбора, и он вынужден освободить председателя ОГА.

Похоже, объединенная оппозиция не намерена оставить Костюка в покое. Львовские депутаты нацелились на то, чтобы иметь своего губернатора, а не „намесника президента”.

По крайней мере об этом свидетельствует заявление председателя Львовской областной организации ВО „Свобода” Ирины Сех: „Обласной совет может воспользоваться правом предложить свою кандидатуру на голову ОГА. Согласно ст. 43 п. 31 Закона «О местном самоуправлении в Украине», областной совет может внести в Кабинет министров Украины предложение относительно главы областной государственной администрации”.

Ждать осталось недолго. Слово за Януковичем.

С уверенностью можно утверждать одно: губернаторское кресло во Львове уже стало „чорной меткой” для трех руководителей Львовщины и головной болью для господина гаранта.

Ксения Нестеренко