Оппозиция заблокировала президиум и трибуну ВР

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады сразу после того, как по требованию фракций "БЮТ-Батькивщиина" и НУ-НС в работе парламента был объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва должно было состояться совещание лидеров фракций и руководства парламента относительно повестки дня работы ВР на сегодня. В частности, сегодня планировалось рассмотреть два проекта постановлений, которые касаются выполнения Украиной требований резолюции ПАСЕ, а также два законопроекта по реформированию нефтегазового комплекса.

Сейчас в президиуме и возле трибуны ВР находится около 30 народных депутатов. Двери в президиум заблокированы стульями.