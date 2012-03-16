Оппозиция заблокировала президиум и трибуну ВР

12:04, 16 марта 2012
Политика
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По требованию фракций "БЮТ-Батькивщиина" и НУ-НС в работе парламента был объявлен перерыв

Нардепы заблокировали трибуну, протестуя против рассмотрения законопроектов о реформировании нефтегазового комплекса

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады сразу после того, как по требованию фракций "БЮТ-Батькивщиина" и НУ-НС в работе парламента был объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва должно было состояться совещание лидеров фракций и руководства парламента относительно повестки дня работы ВР на сегодня. В частности, сегодня планировалось рассмотреть два проекта постановлений, которые касаются выполнения Украиной требований резолюции ПАСЕ, а также два законопроекта по реформированию нефтегазового комплекса.

Сейчас в президиуме и возле трибуны ВР находится около 30 народных депутатов. Двери в президиум заблокированы стульями.

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