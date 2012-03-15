Европейские эксперты говорят, что от налога на богатство может стать еще хуже

Введение в Украине налога на богатство без предварительной подготовительной работы будет иметь скорее негативные последствия, считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Повышение уровня налогообложения доходов работающих граждан в виде заработной платы в контексте внедрения налогообложения так называемого богатства или роскоши лишь углубит социальное неравенство, увеличит напряжение в обществе, будет сдерживать формирование среднего класса, т.е. в целом, может быть контрпродуктивным», - говорится в сообщении ЕБА, переданном агентству УНИАН.

В Ассоциации отмечают, что в нынешних условиях, т.е. при очевидном несовершенстве налоговой системы в Украине, высоком уровне тенизации экономики, целесообразность увеличения ставок налога с доходов физических лиц для украинцев, которые получают высокую заработную плату, сомнительна.

«Согласно данным, озвученным представителями Пенсионного фонда Украины, только около 100 тыс. украинцев получают легальную зарплату, которая превышает 17 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Очевидно, предложенная дополнительная фискальная нагрузка затронет тех, кто работает легально и не «скрывает» доходы, то есть легально оплачиваемых квалифицированных специалистов», - отмечают в ЕБА.

По мнению Ассоциации, увеличению ставок налога на персональные доходы работающих граждан должно предшествовать существенное реформирование подходов и принципов налогообложения доходов физических лиц в целом. Речь идет о существенном увеличении вычетов из налогооблагаемого дохода и учете индивидуальных обстоятельств налогоплательщика (наличие семьи, ее совокупный доход, воспитание детей и т.д.), введении налогообложения домохозяйств и прочее.

«По нашему мнению, предложенная дополнительная нагрузка на доходы (в первую очередь, доходы в виде заработной платы) не будет иметь материального положительного эффекта в краткосрочной перспективе, при этом вероятно приведет к обратному эффекту в долгосрочной перспективе, поскольку фактически может спровоцировать тенизацию заработных плат», - отмечается в сообщении.

В ЕБА считают, что на сегодняшний день акцент нужно делать на налогообложении потребления, налогообложении значительных активов (движимого и недвижимого имущества), прямо или косвенно контролируемых налогоплательщиками, и на налогообложении пассивных доходов (дивидендов, роялти и др.), полученных налогоплательщиками как в Украине, так и на контролируемые ими структуры за рубежом. При этом ставки налога на определенные активы (сверхкрупная недвижимость, определенные категории транспортных средств и т.д.) должны быть справедливыми, то есть такими, которые позволят получить существенные поступления в бюджет, а не просто номинальными.

«В любом случае повышение ставок налога на доходы должно происходить с соблюдением принципов стабильности, социальной справедливости и экономичности налогообложения и только после компетентного обсуждения в экспертной среде сути предлагаемых изменений и порядка их введения», - подчеркивают в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНКОВИЧ 13 марта, во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего», сообщил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об определении базы исчисления налога на недвижимое имущество. Также он рассказал о том, что планирует внести отдельный закон о введении налога на богатство.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.