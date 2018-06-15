Что будет с Королевской?

Вчера все СМИ писали об исключении Натальи Королевской из фракции БЮТ. В этот раз все до одного медиа написали о ней бесплатно. О том, что ее исключили из фракции, ее партию УСДП - из блока Юлии Тимошенко, а сама она вышла из Комитета сопротивления диктатуре. И, наверное, в истории украинской политики случай с Натальей очень часто будет иллюстрировать темы: партийной этики (или напротив - партийной неэтичности?), партийной солидарности (а может, партийного предательства?), ошибок партийного строительства (или же - спланированного развала партий?), партийной конкуренции (или, все-таки, партийных интриг?), внутрипартийного наушничества (которое побеждает даже при партийной последовательности?).

Наталья Королевская прошла в парламент по списку БЮТ в 2006 году. Пришла, перед тем поработав представителем Януковича на выборах президента 2004 года. Говорить, что она «купила место» в списке БЮТ — упрощать ситуацию. На вопрос, почему вы ее взяли в команду, в БЮТ говорят: «Донбасс всегда был особенным регионом. Нам нужны были в команде люди, которые, во-первых, что-то бы из себя представляли в регионе, во-вторых, могли нести ношу партийного функционера. Донбасс после 2004 года требовал особого разговора с собой. Королевская в команде Юли - это разговор с шахтерским регионом. Она была, если хотите, оператором Юлиных пожеланий. В конце концов, Юлин рейтинг всегда был выше рейтинга ее политсилы, и к 2006 году в этом кислотно настроенном к БЮТу регионе там нужны были люди, которые бы стояли на близких идеологических позициях». В общем-то, все у них было хорошо: у Королевской был практически «свой» министр угольной промышленности Виктор Полтавец в правительстве Тимошенко.

В 2008 году, к слову, Королевская занимала 93 место в списке богатейших людей Украины. И накопила неплохой финансовый и политический ресурс. В 2011 году она возглавила партию УСДП, которая была членом БЮТ. Возглавила в тот самый день, когда Апеляционный суд оставил в силе приговор Тимошенко.

Наталья Королевская не последний год, а всегда пыталась проводить самодостаточную политику. Но при этом публично придерживаясь партийной этики, всегда выступала в поддержку Тимошенко. В период премьерства Юлии Владимировны отчаянно защищала ее на эфирах, во время судебного процесса ездила по регионам. Другое дело, что даже у ее доброжелателей в воздухе всегда висел вопрос: имеет ли политик право на самостоятельную игру, если лидер его политсилы сидит в СИЗО. Первой серьезной действительно дискредитирующей Королевскую информацией была публикация о том, что еще в 2008 кто-то (неизвестно кто) заказал «более ста страниц социологических выкладок под общим названием "Анализ влияния на электорат потенциальной смены лидера БЮТ", проведенных компанией "Barrow’s Consumer Insights".

Исследователи пытались определить «степень влияния внешней привлекательности женщины-лидера политической структуры на избирателя и оценить избирательные перспективы при возможной тактической смене лидера для перевыборов в ВР или муниципальных выборов». На фокус- группах сравнивались два лидера - Тимошенко и Королевская. Наталья Королевская свою причастность к исследования опровергала.

Официальная причина, по которой ее исключили из фракции, - систематическое нарушение требований фракции и сотрудничество с Администрацией Президента. Также ее обвиняют в том, что на заседании Верховной Рады во вторник не голосовала за включение в повестку дня постановления с требованием немедленного выполнения рекомендаций об освобождении Юлии Тимошенко и других политических заключенных, изложенных в резолюции ПАСЕ. Также ей вменяют размещение материалов на платной основе. Из появившихся «компрометирующих фактов»: якобы дружба с главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным, якобы то, что последний раз в аэромобильный полк она попала после личного звонка и разрешения министра обороны Саламатина.

Сейчас Наталья Королевская висит на всех биг-бордах. И одна из богатейших женщин Юго-Востока еще будет оставаться в украинской политике. Но вот только в каком качестве? Мы решили поговорить о Наталье Королевской и ее будущем с членами БЮТ (на правах анонимности), с экспертами и с самой Натальей Юрьевной.

- Вы ж понимаете, что просто ее депутатская карточка сработала ошибочно, - она заявление писала об этом, и она бы правильно голосовала? -спрашиваю у бютовцев.

- Ну и прекрасно, что не сработала. Неголосование - это повод для исключения, до него были серьезные причины.

- Вы обвиняете, что она размещала тексты на платной теневой основе. А кто из политиков не пользуется «джинсой», кто? Вы сами-то, что не пользовались?

- Она сделала «джинсу» системой во всей стране. У нас были группы, которые бы обеспечивали присутствие на том или ином канале. Ну не было этой тотальной покупки. У нас считалось, что хорошие доверительные отношения куда больше значат, чем деньги.

-Скажите, а когда вы брали Наталью в БЮТ, что по лицу не было видно, что Королевская будет хотеть вести самостоятельную игру?

- По твоему лицу и публикациям выглядит, что ты демократическая журналистка, а ты защищаешь Королевскую, - шутит он в ответ. - Неужели ты не понимаешь, что это раскол партийной команды и демократического движения? Ну если серьезно. Она должна была сделать так. Сдать мандат. Или добыть эту каденцию парламента. Сказать Турчинову и Кожемякину: я хочу идти в свою партию. Выиграть выборы по мажоритарке. Выйти на трибуну парламента и пробивать идею импичмента Януковичу, как Тимошенко пробивала импичмент Кучме. Посидеть в тюрьме за это, как сидела Тимошенко. А все, что она делает, это плохо копирует кампанию Тимошенко. А еще ее поведение ложится в политтехнологический сценарий Банковой про то, что якобы Тимошенко не контролирует фракцию. Что есть какие-то Кожемякины-Турчиновы и есть она. Неужели ты не понимаешь, что мы все осознаем границы своей компетенции и харизмы, и знаем, что мы все всем обязаны Тимошенко? И что ни один не сможет ее заменить? Хорошо, что Юлия дезавуирует эти сценарии своими письмами.

Свое видение ситуации передала нам и Наталья Королевская.

-То, что вчера произошло, было ударом. Называется, случайно захожу на фракцию, вижу Женя Суслов взволнован. Спрашиваю: «Что тут?». Он говорит, да вот, нас из фракции исключают.. Я говорю, хорошо...

Ваши оппоненты говорят, что вы должны были сдать мандат...

Меньше всего, чем я дорожу, - это мандат. При том, насколько Рада 6-ого созыва себя дискредитировала, что чем-чем, но мандатом я точно не дорожу. Он просто позволяет выставлять кордоны. Мандат - какой-то шлюз не дать быть принятым в Раде откровенно плохим законам: закона о малом бизнесе, внутренней торговле. Дело не в том, что есть Королевская, есть Суслов. Меня на съезде Украинской Социал-Демократической партии делегаты, главы областных организаций, выбрали лидером свой партии. И судить, нравлюсь я кому-то или нет, имеют право члены этой партии. УСДП 10 лет была партнером партии «Батькивщина».

Я же не виновата, что лидерство предложили мне, а не Кожемякину. Это УСДП должна решать, кого она хочеть видеть во главе. Это взрослая партия, это первый партнер «Батькивщины». Эта партия, которая всегда считала лидером Тимошенко. Партия, лидер которой Евгений Корнийчук первый попал под политические репрессии. И сегодня, когда личные амбиции и эмоции побеждают здравый смысл, становится понятным, что все объединительные процессы - это иллюзия. Для людей, партфункционеров, которые хотели захватить влияние над блоком Тимошенко, было неожиданным мое избрание лидером УСДП. Они поняли, что не смогут крутить блоком, и решили выгнать оттуда партию, расколоть блок.

А если бы Тимошенко не одобрила вашу самостоятельную игру, то вы приняли бы предложение возглавить партию?

Я благодарна Юлии Владимировне, что она меня привела в большую политику и многому научила. И когда начинались первые медийный атаки и противостояния во фракции, я приходила к ней. Для меня было сложно понять, а она говорит: «Наташа, если на тебя идут нападки, значит ты делаешь правильное дело, иди и не останавливайся. Иди». И все, что произошло вчера, дало мне дополнительные силы и уверенность, что мы сделали правильно. Иначе нам бы пришлось сидеть и легитимизировать бездеятельность и неадекватность, которые происходят во фракции. Но я никогда и ничего не сделаю, чтобы как-то дискредитировать Юлию Тимошенко. Я знаю, что делается все, чтобы к ней попасть, чтобы из нее выбить реакцию по этому поводу.

А вы говорили с Турчиновым по поводу УСДП?

Я с Турчиновым встречалась 22 декабря. Потом я много раз звонила, просила обговорить формат объединения. И для нас вчерашние события - вызов. Я все сделаю, чтобы это была новая партия нового типа, чтобы там были гражданские лидеры.

Скажите, а как вышло, что карточка не проголосовала?

Моей карточки не было в ячейке. Мы тут же написали заявления, в тот же день сделали «ручное голосование».

Вы дружите с Банковой?

Я не дружу с Банковой. Это видно по моим заявления.

А как вы прокомментируете обвинения, что вы превратились в сеятеля облигаций и все газеты вокруг покупаете?

Это была заранее запущенная технология. Сначала пошли обвинения в прессе. А теперь причиной для того, чтобы развалить блок, послужил «джинсовый» скандал. Это настолько неравнозначные события и неоднозначные обвинения. Также, как было смоделирована ситуация по ПАРЕ. Или, например, обвинения по биг-бордовой кампании. Через два месяца эта кампания станет массовой. Или давайте сделаем мораторий на биг-борды во всей стране. Раньше таких ограничений не было.

Вы пойдете на мажоритарный округ?

На следующей неделе мы проведем съезд и примем решение относительно формата участия партии. Мы вышли из Комитета сопротивления диктатуре. Мы не хотим, чтобы кулуарно делили страну и не верим в кулуарные объединительные процессы. Равно как и не понимаем националистических заявлений. Мы предложили объединяться на экономической платформе. Это не было услышано. Боюсь,что реального объединительного процесса вокруг лидеров на округах не будет.

Наталья Юрьевна, есть древнее церковное правило: на одной территории не должно быть двух епископов, иначе последует раскол церкви. Могут ли быть на одной территории две оппозиционных женщины без вероятности раскола? Вы не чувствуете, что вы ошиблись?

Я хочу, чтобы вы услышали меня. Я возглавила партию 23 декабря. Партия оставалась в блоке. И мы проводили все, что могли, чтобы максимально мобилизировать работу по защите Юлии Владимировны. Мы бы никогда не принимали решения о самостоятельной позиции, если бы не вчерашнее решение, когда нас просто вынудили уйти. Срочный съезд - это стрессовая ситуация, удар, которого мы не ожидали. Обстоятельства созданы не нами. И ответственность за последствия пусть берут люди, которые сами это спровоцировали и смоделировали. Дешево так срежиссировали.

Каким будет постбютовский период Королевской?

Виктор Небоженко, независимый политолог:

Если те, кто финансирует Наталью Королевскую, будут продолжать ее финансировать, несмотря на уход из БЮТа, то она будет повышать свою узнаваемость. Согласно старинной российской пословице, на безрыбье и рак - рыба. Королевская может получить и как-то использовать известность. Но биг-борды и тексты, которые она продуцирет, говорят о том, что у нее в штабе либо усталость, либо скука, либо она должна заставить советников отработать хотя бы треть зарплаты. Ну что это такое: «Я защищу вас»? Она не прославилась стрельбой и схватками, чтобы так пародировать политику. Узнаваемость - лишь то, что на первом этапе конвертируется в позитив, но если политик часто мелькает, избиратель хочет услышать что-то важное... Пока этого нет. Она, как любой олигарх пойдет по мажоритраке и проведет еще пять-шесть человек. Она создась в парламенте группу и будет успешно торговать ею.

Владимир Фесенко, директор центра политических и прикладных исследований Пента:

Не понимаю, какие причины сомневаться в перспективах Королевской? Она что, может работать только в БЮТ? Она пробовала работать в самостоятельной ипостаси, когда возглавила партию. Ее активность в проведении самостоятельных акций показывала, что она свое будущее видит не только в БЮТ. Хотя ситуация с исключением из Блока - это выбор старших товарищей, а не ее. То же самое касается и Евгения Суслова. Они вряд ли хотели уходить из БЮТ. УСДП осталась бы в блоке, если бы Тимошенко была на свободе. Другое дело, возникает вопрос, как решить проблему участия партии в выборах, если блоки запрещены. Будущее УСДП и Королевской зависит от правильной стратегии. Ее шансы связаны с двумя направлениями деятельности. Во-первых, в Украине велик спрос на новых политиков. Значительная часть людей не доверяет ни власти, ни оппозиции. И именно на этом поднялся Кличко, Яценюк, и если Королевская будет попадать в настроения, то шансы у нее будут. Второе перспективное направления - это взаимодействие с новыми протестными движениями. Как раз общественные протестные движения более активны. Королевская сделала самостоятельное политическое имя с предпринимательским движением.

На данный момент партия пока не раскручивается... До выборов всего семь месяцев. За этот срок сложно раскрутить партию. Думаю, что ставка будет сделана на округа. Но это не значит, что не нужно раскручивать партию. И она пытается вывести себя в ранг общенациональных лидеров. Сначала будет персональная раскрутка, а потом раскрутка партии. Партийный проект будет раскручиваться постепенно.

Маша Мищенко