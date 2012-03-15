Митрополит Владимир говорит, что Янукович больше с ним не советуется
17:55, 15 марта 2012Политика
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Сегодня политики за поддержкой к церкви «официально не обращаются».
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ теперь не часто советуется с ним.
Так, в интервью журналу Weekly.uaмитрополит ВЛАДИМИР сказал: «Да и когда ему? Столько дел...».
Издание напоминает, что в 2004 году митрополит ВЛАДИМИР публично поддержал В.ЯНУКОВИЧА, и тот, несмотря на Оранжевую революцию и проигрыш на выборах в 2004 году, все же через 5 лет стал Президентом.
Сегодня, по словам митрополита ВЛАДИМИРА, политики за поддержкой к церкви «официально не обращаются».
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