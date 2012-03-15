Митрополит Владимир говорит, что Янукович больше с ним не советуется

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ теперь не часто советуется с ним.

Так, в интервью журналу Weekly.uaмитрополит ВЛАДИМИР сказал: «Да и когда ему? Столько дел...».

Издание напоминает, что в 2004 году митрополит ВЛАДИМИР публично поддержал В.ЯНУКОВИЧА, и тот, несмотря на Оранжевую революцию и проигрыш на выборах в 2004 году, все же через 5 лет стал Президентом.

Сегодня, по словам митрополита ВЛАДИМИРА, политики за поддержкой к церкви «официально не обращаются».