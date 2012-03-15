Яценюк: история с выборами Омбудсмана - провал Партии регионов

Сегодняшнее голосование за Омбудсмана показало, что Партия регионов теряет поддержку в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам выразил народный депутат от НУ-НС, лидер партии «Фронт змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Выходит так, что у Партии регионов поддержка всего-навсего 212 голосов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, результаты сегодняшнего голосования являются победой оппозиции, поскольку именно оппозиция не дала ни одного голоса в интересах кандидатуры от Партии регионов.

«Это очень важно, что практически впервые за год в Партии регионов вышла провальная история – 212 голосов за кандидатуру, которая фактически внесена Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Это свидетельство реальной потери поддержки не только среди народа, но и внутри парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он не уточнил, кого именно оппозиция будет выдвигать на должность Омбудсмана повторно. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что для этого есть 20 дней, и партии, входящие в Комитет сопротивления диктатуре, уже начали обсуждение этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, на должность Омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА, набравшего 134 голоса, и Валерия ЛУТКОВСКАЯ, которую поддержали 212 депутатов.

По словам председателя Счетной комиссии ВР Николая ШЕРШУНА, 392 народных депутата получили бюллетени для голосования, а проголосовал 391 депутат. При этом недействительными признаны 27 бюллетеней, а 18 народных депутатов не поддержали ни одну из кандидатур.