Лутковская отказалась отвечать на вопрос относительно нарушения прав Тимошенко и Луценко

Кандидат на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ отказалась отвечать на вопросы народных депутатов, были ли нарушены права экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на пленарном заседании ВР на вопрос члена фракции "БЮТ-Батьківщина" Елены БОНДАРЕНКО, произошли ли «вопиющие нарушения прав человека» относительно заключения Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЛУТКОВСКАЯ сказала: «По состоянию на сегодняшний день я являюсь правительственным уполномоченным, и у меня есть конфликт интересов. Я не смогу сейчас отвечать на этот вопрос, поэтому ответ на данный вопрос я дам тогда, когда вы определитесь с голосованием».

В свою очередь народный депутат Ярослав КЕНДЗЕР (фракция НУ-НС) процитировал резюме по делу Ю.ЛУЦЕНКО в Европейском суде по правам человека, сделанное, по его совам, В.ЛУТКОВСКОЙ, в котором речь идет о том, что «заявление Ю.ЛУЦЕНКО должно быть признано неприемлемым».

В ответ В.ЛУТКОВСКАЯ отметила, что «должность правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека заключается не только в том и не столько в том, чтобы представлять позицию Государства Украина в Европейском суде, а в том, чтобы выполнить решение Европейского суда, которое должно быть построено на основании двусторонней позиции».

По ее словам, это должна быть позиция как заявителя, так и государства.

В.ЛУТКОВСКАЯ признала, что на сегодняшний день «проблема с правосудием действительно не решена до конца и существует большое количество проблем, которые необходимо решать» в Украине.

При этом она добавила: «Это бесспорно, и если кто-то будет утверждать обратное, не верьте ему. Он говорит неправду».