В ВР объявили об исключении Королевской из фракции «белосердечных»
11:36, 14 марта 2012Политика
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Спикер сослался на протокол заседания фракции "БЮТ-Батькивщина"
Наталия Королевская
В Верховной Раде Украины официально объявлено об исключении народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ из фракции "БЮТ-Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
При этом спикер сослался на протокол заседания фракции "БЮТ-Батькивщина".
Как сообщал УНИАН, сегодня фракция «БЮТ-Батькивщина» на своем заседании исключила Н.КОРОЛЕВСКУЮ из своего состава.
Причиной исключения Н.КОРОЛЕВСКОЙ стало то, что она во время вчерашнего заседания ВР не голосовала за включение в повестку дня проекта постановления, определяющего план мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ.
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