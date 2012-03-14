В ВР объявили об исключении Королевской из фракции «белосердечных»

В Верховной Раде Украины официально объявлено об исключении народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ из фракции "БЮТ-Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

При этом спикер сослался на протокол заседания фракции "БЮТ-Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция «БЮТ-Батькивщина» на своем заседании исключила Н.КОРОЛЕВСКУЮ из своего состава.

Причиной исключения Н.КОРОЛЕВСКОЙ стало то, что она во время вчерашнего заседания ВР не голосовала за включение в повестку дня проекта постановления, определяющего план мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ.