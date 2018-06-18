Мороз готовит здоровенную свинью Президенту

4 сентября лидер СПУ, спикер досрочно распущенного парламента Александр Мороз пойдет на штурм конституционной инициативы Президента Виктора Ющенко. Речь идет об отмене депутатской неприкосновенности – одной из наиболее популярных и одновременно наиболее популистской теме внеочередной парламентской кампании.

Днем ранее пройдет Согласительный совет, на котором планируется утвердить повестку дня новой сессии парламента. Однако, надо полагать, большая часть времени уйдет на то, чтобы убедить лидера КПУ Петра Симоненко привести 4 сентября свою фракцию в сессионный зал. С «Регионами» проблем не будет – это стало очевидным еще в конце августа. И лидер парламентской фракции ПР Раиса Богатырева, и лидер партии, премьер-министр Виктор Янукович одинаково резко высказались в пользу принятия решения об отмене неприкосновенности еще до проведения выборов, после чего сомневаться в голосовании достаточно дисциплинированной фракции парламента было бы просто глупо.

Правда, не вызывает сомнений и то, что конечная цель (внесение изменений в Конституцию) в принципе не может рассматриваться как реальная перспектива на период до выборов. Разумеется, если действовать с позиций закона, а не политической целесообразности, как это стало традицией в последнее время.

Во-первых: статья 155 действующей Конституцииоднозначно предусматривает, что изменения в основной закон вносятся в два этапа. На предварительных слушаниях простым большинством – 226 голосов. И окончательное подтверждение решения тремя сотнями голосов НА СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ. Формально это требование возможно обойти. Скажем, после пары дней заседаний объявив сессию закрытой, а еще через пару-тройку созвав внеочередную сессию. Но такой способ действий чреват последующими судебными разбирательствами и обвинениями политических конкурентов в пренебрежении требованиями закона.

Во-вторых: существует решение Конституционного суда. Конечно, старенькое – еще от 1998 года. Однако касающееся раздела XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины», который во время последней ревизии основного закона не претерпел никаких изменений. В этом решении прямо указывается, что в соответствии с требованиями статей 154, 156 и 159 Конституции, законопроект о внесении изменений в Основной Закон ВЕРХОВНАЯ РАДА ИМЕЕТ ПРАВО РАССМАТРИВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА о соответствии изменений требованиям Конституции. Это касается как второго, так и первого слушания. Нарушая это правило парламент создаст опасность того, что все предложенные изменения вообще будут объявлены нелегитимными, и работу придется начать с нуля. Что автоматически отодвинет коалиционный вариант конституционной реформы на «через год», открыв зеленый свет версии, которую пожелают предложить оранжевые.

И, наконец, в-третьих: чего бы там ни требовал Симоненко в плане немедленного, окончательного и бесповоротного утверждения конституционных изменений (если помните, именно это и является условием присутствия фракции КПУ в сессионном зале во вторник), сколько бы Мороз не выражал уверенность в своей способности гарантировать голосовательный результат, – а сегодня в стенах Верховной Рады физически невозможно собрать 300 «омандаченных» избранников.

Если верить статистике, размещенной на сайте ВР, на сегодняшний момент обладателями мандатов числятся всего лишь 287 депутатов. 185 регионалов, 30 социалистов, 21 коммунист, 9 внефракционных, 24 бютовца и 18 нашеукраинцев. Причем, из последних Мороз в принципе может рассчитывать только на 22 и 16 голов соответственно. Речь идет о тех «носителях мандатов», кто не попал в избирательные списки соответствующих блоков.

Кстати, в процессе подбивания этой статистики выяснилось, что четверо – Константин Жеваго, Святослав Олийнык, Сергей Бычков и Давид Жвания на данный момент одновременно являются обладателями и депутатских мандатов, и мест в списках. По два в списках БЮТ и «Нашей Украины – Народной самообороны». Несмотря на громогласные заявления этих двух политсил, что в их списки попали только те нардепы нынешнего созыва ВР, кто «не предал своих избирателей и сложил депутатский мандат». Хотя, например, Давид Жвания утверждает, что писал заявление о сложении депутатских полномочий, и почему его фамилия в списке фракции - для него самого загадка... Правда, это уже к стремлению Мороза в пожарном порядке поменять Конституцию отношения не имеет.

Важно другое: окончательно утвердить отмену неприкосновенности Рада сегодня просто не в состоянии.

Но тут следует обратить внимание на комментарий регионала Юрия Мирошниченко: «Мы хотим раз и навсегда положить конец спекуляциям на этих темах. Именно поэтому и предлагаем Верховной Раде еще этой каденции НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ внесения изменений в Конституцию».

А вот это, в отличие от сотрясающих воздух деклараций о намерениях поотменять неприкосновенности и льготы всем и вся, сделать вполне реально, – что бы не думали по этому поводу в стане оранжевых и в Секретариате Президента.

Статья 154 Конституции гласит, что «законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть представлен в Верховную Раду Президентом Украины ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРЕТЬЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ ОТ КОНСТИТУЦИОННОГО СОСТАВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ». 150 мандатов для Мороза и согласных с ним регионалов набрать не проблема – они располагают гораздо большим числом. А особая прелесть ситуации состоит в том, что Конституция не оговаривает порядок сбора 150 подписей наших избранников под законопроектом. Обязательно ли для этого собираться в зале заседаний ВР? Обязательно ли утверждать проект конституционной реформы во время очередной сессии, или это можно сделать даже на «каникулах»?

И вот именно эта особенность действующей Конституции позволяет Морозу подложить здоровенную свинью Виктору Ющенко.

В погоне за предвыборными рейтингами политики сражаются за «авторское право» НЕ НА ИДЕЮ, А НА ПОСТУПОК. Очевидно, это – логическое продолжение ситуации, в которой наблюдается откровенная нехватка конструктивных действий на фоне явного перепроизводства красивых идей.

Застолбив за собой начало процесса отмены льгот и неприкосновенности, социалисты получат неплохой шанс укрепить свои позиции на выборах и, возможно, сохранить нынешнюю конфигурацию Верховной Рады. В то же время в Секретариате Президента не иначе как диверсант завелся. Только за последнюю неделю сам Виктор Андреевич либо представители СП от его имени 5 раз высказывались за отмену депутатской неприкосновенности. И одновременно говорили о том, что начать реализовывать это стремление будет возможно только после выборов. Наверное, не стоит долго объяснять, что такое развитие событий дает возможность партиям коалиции обвинять Главу государства и оранжевый лагерь в намерениях обмануть избирателя, раздавая обещания, которые те не собираются выполнять. Да и сам избиратель, с учетом предыдущего опыта, прекрасно понимает, что предвыборные лозунги и их последующая реализация прошедшими в ВР силами – абсолютно разные вещи.

Позиция СП относительно того, что Рада – нелегитимна, не может собираться, не может принимать решения и так далее, особо убедительной с учетом обстоятельств не выглядит. Президент может легитимизировать отдельно взятые заседания Верховной Рады и решения, принятые на них. Виктор Андреевич сам создал прецедент, когда приостановил на несколько дней свой собственный указ о роспуске парламента. Именно тогда были приняты изменения к закону о выборах, ставшие частью политического компромисса, как и соглашение о проведении досрочных выборов 30 сентября.

Вероятно, нардепы фракций НУ и БЮТ также могут на день-два отозвать свои заявления о сложении депутатских полномочий. Тут логика проста: если Ющенко можно поступать так со всей Радой, то им и подавно.

Верховная Рада может утвердить изменения к Конституции с некоторыми нарушениями процедуры. И этот прецедент также был создан при активном участии нынешнего Президента в 2004 году. Когда на политический компромисс пошли Ющенко, Янукович и Кучма.

Все это были публичные события, поэтому сегодня отрицать возможность действия, исходя из политической целесообразности, а не из буквы закона, по меньшей мере, означает загонять себя в ловушку. Что с успехом и проделывают оранжевые во главе с Президентом.

А вот чего оранжевые сегодня не могут, так это отрицать, что их бывший союзник и нынешний закадычный враг Александр Мороз – в высшей степени умелый и профессиональный политик. Во всяком случае, его квалификации хватило на то, чтобы создать вокруг Ющенко, за которого он какие-то пару лет назад агитировал с пеной у рта, ситуацию, в которой что бы Президент ни сделал, – все будет либо плохо, либо еще хуже.

Впрочем, он мог бы, пожалуй, даже поднять собственный рейтинг, согласившись предоставить Раде право начать процедуру конституционных изменений… Пара манипуляций с указом о роспуске ВР – это не так сложно. Несколько сложнее подогнать под это убедительную идеологическую базу, что, впрочем, тоже не проблема. Зато в плюсе были бы некоторые дивиденды и для Ющенко, и для блока, который представляет его на выборах. Если удастся повернуть ситуацию так, что авторитет Президента победил, и даже политические противники согласились с его инициативой.

Проблемой будет отмахаться от Юлии Тимошенко, которой подобный поворот событий просто не может понравиться. Хотя ей можно напомнить, как ее политсила обеспечила партиям коалиции 300 голосов в Раде для преодоления президентского вето. И как она сама говорила, что если речь идет об интересах страны, можно решиться и на ситуативное голосование вместе с политическими противниками.

Елена Перегуда