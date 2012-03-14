Попов обещает защищать Пейзажную аллею от застройщиков

Председатель КГГА Александр Попов жестко раскритиковал любые попытки застроить Пейзажную аллею. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. По его словам, Киевская городская государственная администрация вместе с небезразличными киевлянами и общественными организациями станет на защиту Пейзажной аллеи от застройщиков.

«Попытка уничтожить сквер на Пейзажной аллее – это варварское посягательство на духовное и культурное достояние нашего города. Мы вместе с общественностью сделаем все возможное, чтобы не допустить этой застройки», – отметил Александр Попов.

Напомним, 13 марта, Высший административный суд отменил решение Апелляционного админсуда о запрете строительства на Пейзажной аллее.