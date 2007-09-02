На дискотеке Юлия Тимошенко появилась в потертых джинсах (добавлено фото)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписала обязательства перед студентами Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое подписание состоялось в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» во время дискотеки «Студенческий прорыв», где Ю.ТИМОШЕНКО поздравила студентов с Днем знаний. Как отмечает 5 канал, перед молодежью лидер БЮТ появилась с расплетенной косой и в потертых джинсах. Правда сама танцевать лидер оппозиции не рискнула

«Студенты – это та уникальная мощная сила, которую боятся все политики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО обращаясь к молодежи.

«Миром двигала и двигает студенческая молодежь, только немножечко нужно открыть вам те пути, на которые вы заслуживаете», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «все почему-то считают, что на студенчество, на молодежь, рассчитывать не нужно, и поэтому добавляют пенсии, а не стипендии». Она подчеркнула, что «стипендия – это не компенсация за одну дискотеку, а это нормальные деньги, которые должны получать люди, которые хотят нормально построить свою жизнь».

Кроме того, лидер БЮТ выразила убеждение, что Украина станет другой.

«Вы всегда можете положиться на политическую силу, которую я возглавляю», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, БЮТ взял на себя обязательство упразднить с января 2008 года призыв на срочную военную службу, а до 2009 года перевести армию на профессиональную основу.

Также БЮТ планирует внедрить стратегическую программу «Студенческий прорыв», которая, в частности, предусматривает: внедрение общенациональной системы льгот для студентов, в том числе - льготный проезд на транспорте на протяжении всего года; довести размер студенческой стипендии к уровню прожиточного минимума; обеспечить доступом к сети Internet каждое студенческое общежитие; обеспечить строительство новых современных студенческих городков, а также ремонт и благоустройство существующих общежитий.

Как отмечается в обязательстве, БЮТ планирует разработать и внедрить государственную программу «Студенческий прорыв» на 2008-2012 годы, предусмотрев средства на ее финансирование в Государственных бюджетах на эти годы; а также внедрить единственную форму контракта на учебу в вузах всех форм собственности и методику расчета его стоимости.

Обязательство предусматривает: реальный доступ к кредитам на учебу с процентной ставкой не выше 10 процентов на год и отсрочки его погашения до двух лет по окончании высшего учебного заведения; гарантию получения первого рабочего места; доступ к системе студенческих скидок в заведениях культуры, отдыха, торговли и общественного питания.

Также обязательство предусматривает инициативу создания действенной системы выявления, предотвращения и привлечения к ответственности за взяточничество в высших учебных заведениях, особенно - на этапе поступления в них.

Кроме того, БЮТ обязывается содействовать развитию студенческого самоуправления и созданию системы выявления нарушений прав студентов администрациями высших учебных заведений.