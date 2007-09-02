Оборудование всех государственных медучреждений модернизируют за три года?

Кабинет министров за три года, начиная с 2008 года, планирует полностью модернизировать оборудование во всех государственных лечебных медицинских учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая перед преподавателями и студентами Национального медицинского университета им.А.Богомольца, сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, правительство уже разработало программу модернизации оборудования, и средства на ее выполнение будут предусмотрены в госбюджете на 2008 год.