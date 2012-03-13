Азаров деликатно называет «Витину тысячу» противоречивым решением

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает спорным решение о возвращении обесцененных вкладов Сбербанка СССР, однако справедливым по отношению к тем людям, которые не получили это возмещение, обещанное прежним правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 13 марта, в ходе встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине.

«Даже, может быть, такое на первый взгляд спорное решение о возврате вкладов населению. Да, я критиковал его в свое время, когда оно было принято в начале 2008 года. Я считал его абсолютно экономически нецелесообразным. И все, что я говорил, абсолютно подтвердилось тогда, абсолютно все. Я под любой буквой, под любым словом подпишусь», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что принимая соответствующее решение, правительство пыталось ликвидировать несправедливость, возникшую в результате того, что часть людей получили вклады, а остальные их не получили.

«Получилась такая ситуация, что 6 млн. людей получили эту компенсацию, а 6 млн. – не получили. Это справедливо? Люди должны доверять власти, независимо от того, кто эту власть возглавляет. Это очень важно. Поэтому это очень трудное решение, очень непростое. Но если мы хотим, чтобы люди нам доверяли, доверяли преемственности, верили в преемственность власти, преемственность принимаемых решений, значит, мы должны были ликвидировать эту несправедливость. И мы ее ликвидируем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве, до конца текущего года. В целом количество граждан, которые должны получить возмещение, составляет около 6 млн.