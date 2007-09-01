Ющенко вспомнил юношеские переживания,а Янукович запустил пилотный проект

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил учеников и студентов, педагогические коллективы, родителей с праздником 1 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении говорится: «С теплом вспоминаю свои детские и юношеские переживания, которые всегда вызывал у меня этот прекрасный праздник. Вместе с вами я преисполнен светлыми чувствами и искренней радостью за вас, очень родных для меня людей, которые начинают путь к знаниям и осуществлению заветной мечты».

«Мы все принадлежим к одной большой семье – большому Украинскому народу. Его будущее зависит от качественного образования молодежи, от внедрения лучшего европейского и мирового опыта, от сохранения родных традиций. Воплощение этой цель - долг государства. Уверен, что вы станете образованными людьми, настоящими патриотами, которые будут достигать новых побед для нашей страны», – убежден Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО пожелал, чтобы новый учебный год принес ученикам и студентам приятные впечатления, яркие и новые открытия, каждый педагогический коллектив сполна ощутит результаты своего труда, а родители – радость и гордость за детей.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня принял участие в празднике Первого звонка, который прошел в Ялте в первой в Украине «Школе будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, у здания школы был установлен баннер с надписью «Спасибо вам, Виктор Федорович!».

Выступая перед собравшимися школьниками и учителями, премьер напомнил, что ровно год назад, 1 сентября, он уже встречался с ними на этой же территории.

«Я хочу вас поздравить с этим знаменательным событием (с открытием школы – УНИАН). Вы та школа, которая в числе других пяти школ в регионах Украины будет работать в этом пилотном проекте (государственной целевой программе «Школе будущего» - УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава Кабмина также заявил, что за последний год зарплаты у учителей, по его словам, выросли в пять раз, и на 1 сентября 2007 оклад учителя «высшего класса» составил 1500 грн.

После вступительного слова В.ЯНУКОВИЧА первоклассники прочитали стихотворения, в которых поблагодарили премьер-министра Украины, руководство Крыма, а также мэра Ялты то, что в городе появилась «Школа будущего».

Затем прозвенел первый звонок, дети пустили в небо сотни воздушных шаров, после чего премьер-министр осмотрел школу.

Справка УНИАН. Государственная целевая программа на 2007-2010 годы «Школа будущего» учреждена Кабинетом министров Украины в текущем году и предусматривает создание в шести регионах Украины «сети общеобразовательных учебных заведений высокого технологического уровня, с новейшим учебно-методическим и информационным обеспечением, мощным кадровым потенциалом».

Первая «Школа будущего» была создана на базе средней общеобразовательной школы №2 г.Ялта. С инициативой включить ялтинскую школу в госпрограмму в 2006 году выступил В.ЯНУКОВИЧ.

На первый этап развития «Школы будущего» в Ялте было выделено 10 млн. грн. В частности, в новой школе уже закуплена вся мебель, установлены интерактивные доски, а также антисколиозные парты.