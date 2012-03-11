Политолог сомневается, что Янукович сможет выполнить все, что обещал

Президент Украины Виктор Янукович сможет выполнить только часть обещанных социальных инициатив.

Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко в интервью ГолосUA.

«В любом случае, на мой взгляд, будет решена или реализована только часть заявленных социальных инициатив Президента. Думаю, по зарплатам и пенсиям это вполне возможно сделать», - отметил он.

Касательно «Юлиной тысячи» эксперт подчеркнул, что не готов «ответить утвердительно», можно ли возобновить соответствующие выплаты. Поскольку, добавил В. Фесенко, степень готовности финансовой системы для этого «представляется сомнительной».

«Самое слабое место — это реализация жилищной программы. Во-первых, это всегда довольно долгосрочный проект, а во-вторых, он самый сложный. Именно по этому проекту у меня больше всего сомнений», - резюмировал политолог.