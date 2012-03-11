Ставнийчук объяснила, почему не прошла кандидатура ПР на омбудсмена

Член Венецианской комиссии, советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марина СТАВНИЙЧУК считает, что парламентский комитет по правам человека законно отклонил кандидатуру Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии ЛУТКОВСКОЙ на должность омбудсмена.

Об этом М.СТАВНИЙЧУК заявила в эфире «5-го канала».

На вопрос, кто в условиях, когда власть постоянно обвиняют в свертывании демократии и свертывании верховенства права должен заниматься защитой прав человека: кандидат от оппозиции или кандидат от власти?, советник Президента ответила: «Кандидатура должна быть от парламента. Потому что в соответствии с Конституцией Украины Уполномоченный по правам человека является представителем украинского парламента. От имени парламента, в первую очередь, осуществляются соответствующие полномочия».

При этом М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что существуют исключительно правовые требования к тем кандидатурам, которые подаются на должность Уполномоченного по правам человека. «И одним из серьезных юридических квалификационных условий является наличие правозащитной деятельности, опыта правозащитной работы. Очевидно, Комитет Верховной Рады по правам человека выходил из формально-юридических требований к соответствующей кандидатуре», - с казала советник Президента.

М.СТАВНИЙЧУК считает, что «Уполномоченным по правам человека в морально-этическом плане может быть тот человек, который уже занимался этой деятельностью, который имеет опыт и успехи в этой сфере».

«Для меня достаточно проблематично выглядит ситуация, когда на должность Уполномоченного по правам человека номинируется человек, который от имени Правительства представлял Украину в Европейском суде. Однако, дела Украины в этих вопросах не на самом высоком уровне», - отметила советник Президента.

В адрес действующего Уполномоченного М.СТАВНИЙЧУК сказала: «Нина КАРПАЧЕВА работала хорошо на этом посту. И нужно отдать ей должное как Уполномоченному по правам человека. Она сделала много, чтобы такая институция в государстве состоялась вообще».

Касательно В.ЛУТКОВСКОЙ советник Президента сказала: «Хотя последняя тоже имеет успехи, в частности в том, что Украина приняла Закон «О выполнении решений Европейского суда по правам человека», однако есть много недостатков в работе нынешнего Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека».

Как сообщал УНИАН, 6 марта Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений поддержал кандидатуру Евгения ЗАХАРОВА - сопредседателя Харьковской правозащитной группы - на должность уполномоченного ВР по правам человека, которую теперь должен утвердить парламент.

7 февраля 2012 года закончился срок полномочий Уполномоченного ВР по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ, которая трижды избиралась на эту должность: в 1998, 2003 и 2007 годах.

В соответствии с Законом «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», Омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой тайным голосованием путем представления бюллетеней. Кандидатов на эту должность имеют право предлагать 113 народных депутатов и председатель ВР. «За» должны проголосовать не меньше 226 народных депутатов.

Уполномоченный назначается сроком на пять лет, который начинается со дня принесения им присяги на сессии ВР.

В.ЛИТВИН спрогнозировал, что 13 марта в парламенте состоится голосование относительно избрания обмудсмена.