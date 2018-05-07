Тимошенко на 8 марта отказалась от концерта, зато услышала митинг своих сторонников

Международный женский день для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, отбывающей наказание в Качановской колонии Харькова, прошел, наверное, спокойнее всего за время ее пребывания в большой политике: не было ни поздравлений от многочисленных делегаций, ни дорогих подарков, ни охапок цветов. Сказать теплые слова непосредственно Тимошенко могла только ее сокамерница - женщина, отбывающая срок за совершение экономических преступлений.



Впрочем, горячие поздравления Тимошенко и всем женщинам Вселенной в этот день звучали как в самой тюрьме, так и перед ее стенами.



7 и 8 марта в Качановской исправительной колонии прошли праздничные концерты для осужденных. На Международный женский день в тюрьме даже сформировали праздничное меню на обед - салат «Мимоза», сладкие булочки, главное, компот, на ужин - холодец. Начальник Качановской колонии Иван Первушкин поздравил осужденных с 8 марта, пожелал счастья, крепкого здоровья, некоторым вручил поощрительные грамоты. Однако Тимошенко не услышала проникновенных и сердечных слов начальника колонии: тюремщики говорят, что она сама попросила освобождение от общих работ и праздничных мероприятий, происходящих в тюрьме. Значит, на концерты она не ходит.





На главный женский праздник утром под стенами Качановской колонии начали собираться сторонники экс-премьера, чтобы поздравить своего лидера с 8 Марта. Председатель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Ирина Ефремова отметила, что митинг перед тюрьмой - праздничный. По ее словам, люди из разных областей собрались здесь для того, чтобы выразить поддержку Тимошенко и поздравить ее с женским праздником. И действительно, перед «Качановкой» зазвучали баян и труба, люди наслаждались своей причастностью к историческим для Украины событиям. Некоторые митингующие держали символику «Батькивщины», плакаты «Юлі - волю», «Не все политики одинаковы», «Кировоград поздравляет Юлию Тимошенко с 8 Марта!» и другие.





Однако мероприятие под Качановской колонией час за часом набирало обороты и становилось все более массовым и серьезным. К сторонникам Тимошенко присоединились «аполитичные» чернобыльцы. Несколько ликвидаторов, показав полную солидарность с «бело-сердечными», проявили законотворческую инициативу и представили с определенными, по их мнению, очень необходимыми изменениями, проект Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы». В частности, в законопроекте они предложили предоставить вдовам ликвидаторов право на чернобыльские льготы без доказательства того, что смерть их мужа связана с аварией на ЧАЭС.





К «тюрьме Тимошенко» также прибыла депутатская бригада. Видимо, в этот день в Харькове была самая большая концентрация народных депутатов на квадратный метр. Удалось насчитать девятерых, хотя, возможно, некоторых мы просто не смогли идентифицировать или заметить. Сказать свое «фе» власти и выразить поддержку Тимошенко приехали депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир Яворивский, Михаил Волынец, Лев Бирюк, Юрий Одарченко, Владимир Филенко, Вадим Коротюк, Евгений Шаго, Сергей Велижанский и Олег Лукаш.



Одарченко привез с собой из Киева пару автобусов действительно горячих сторонников Тимошенко. Сразу же «спокойный праздничный митинг» превратился в значительно более радикальную и шумные тусовку, чем был сначала. Киевляне гораздо слаженнее скандировали «Юли волю - банду геть!", били в колокол, показывали театрализованные представления, символически выпускали голубей на волю, просто кричали. В руках людей появились конкретные и жесткие плакаты, как то: «Освободите политических заключенных!", "Бандюкович - палач Украины", "Распяли Фемиду, оскорбили Батькивщину».





Наблюдая разницу между спокойными харьковскими сторонниками Тимошенко и их киевскими коллегами, сразу понимаешь, для чего экс-премьера нужно было перевозить из столицы: 7-летний непрерывный мега-громкий митинг в Киеве власти был бы не по душе.



Возможно, чувствуя мощную поддержку, смелее заговорили депутаты. Нардеп Яворивский в комментарии УНИАН высказал обеспокоенность ухудшением имиджа Украины на внешнеполитической арене. Он предположил, что Совет Европы, отметив недемократические тенденции в Украине, в конце марта может ввести против нашего государства санкции. Пламенные речи других депутатов звучали с импровизированной сцены.



Наобщавшись с избирателями, нардепы ушли в тюрьму с надеждой лично передать Тимошенко поздравления, цветы и торт. Народные избранники во главе с заместителем председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Одарченко прошли на территорию Качановской исправительной колонии. Депутаты взяли с собой букеты белых тюльпанов.



Перед этим еще депутат Филенко попытался пройти на территорию тюрьмы, однако охрана заведения не открыла ему ворота. Тогда Филенко перекинул букеты цветов через ограждение колонии, передав «привет Тимошенко воздушным путем».



Через несколько минут народные избранники вышли из тюрьмы расстроенными - Тимошенко не увидели. Одарченко в комментарии журналистам высказал сожаление, что парламентарии, которые сегодня прибыли в Качановскую колонию поздравить Тимошенко с 8 Марта, не смогли передать цветы непосредственно экс-премьеру.



После посещения тюрьмы Одарченко отметил, что у персонала колонии сегодня выходной, поэтому подарки для Тимошенко депутаты передали начальнику Качановской колонии Первушкину. Администрация заведения в свою очередь пообещала передать букет Тимошенко.



«Мы встретились с руководителем колонии И.ПЕРВУШКИНЫМ и имели с ним разговор. Мы принесли цветы, тортики - люди подготовили и уполномочили нас передать это Юлии Владимировне. Первушкин пояснил следующее: «Сегодня лично ему передать нет возможности, потому что сегодня выходной день и персонала, который работает в комнатах для свиданий, нет, он отдыхает». Мы оставили у него в кабинете цветы, он пообещал, что Юлия Владимировна будет сообщено, что люди находятся здесь, передают ей цветы и обеспокоены тем, что она в этот праздник находится за этими стенами», - сказал Одарченко.





Он подчеркнул, что Тимошенко знает о митинге, проходящем под колонией. «Когда окно открыто, Юлия Владимировна слышит, что люди здесь», - отметил депутат.



Тут же сторонники Тимошенко выпустили на воздушных шарах в небо несколькометровый баннер с надписью «Юлі - волю» и, поняв, что Тимошенко их слышит, вовсю, в 300 голосов, начали скандировать «Юля, мы с тобой!».



Поэтому, хоть и без цветов, «Мимозы» и холодца, зато с народной поддержкой и ростом рейтингов встретила Тимошенко 8 Марта в Качановской исправительной колонии Харькова.



Юрий Ларин

Фото УНИАН