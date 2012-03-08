Наливайченко: Запад должен дать ответ на "неосоветские прожекты" Путина

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает поддержать гражданское общество в Украине на фоне заявлений новоизбранного Президента России Владимира Путина о восстановлении Советского Союза.



Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил на круглом столе по вопросам геополитики и национальной безопасности в рамках международной конференции на тему: «Украина на перекрестке» в Оттаве (Канада), где он выступает основным докладчиком, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.



«В ответ на советские прожекты ПУТИНА основное внимание мирового демократического сообщества надо сфокусировать на поддержке институтов гражданского общества в Украине и других постсоветских странах», - отметил он.



В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил солидарность с позицией министров иностранных дел Великобритании, Германии, Польши, Чехии и Швеции относительно «заключения» украинской перспективы в ЕС из-за позиции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «Его режим является главным тормозом евроинтеграции Украины. Но было бы большой ошибкой отождествлять режим ЯНУКОВИЧА и украинский народ и общество. Нельзя допустить «усталости от Украины», поскольку такая позиция несет угрозу не только украинцам, но и всей Европе. Отторжение авторитарного режима должно сопровождаться усилением сотрудничества с украинскими общественными организациями и теми здоровыми общественными силами, которые неизбежно придут на смену ЯНУКОВИЧУ», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.



По его словам, это особенно важно на фоне агрессивного российского давления на Украину и «реакционной риторики» В.ПУТИНА о реставрации Советского Союза. «Не следует закрывать глаза на действия Кремля. Конечно, намерения и возможности российской власти нужно трезво оценивать и различать. Но «неосоветская» политика в России должна консолидировать мировую демократию, чтобы не допустить малейших попыток покушения на территориальную целостность и независимость соседних стран, в частности Украины, региональную и европейскую безопасность и стабильность. Консолидация означает постоянную поддержку целей нового гражданства и новых поколений людей, которые, начиная с Помаранчевой революции в Украине, не хотят жить по постсоветским правилам и ради этого готовы защищать свои права», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.