Наша Украина заявляет, что без включение денежного станка не обойдется

Партия «Наша Украина» рассматривает инициативы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА относительно социальных реформ как «попытку выпустить пар общественного недовольства накануне выборов и как проявление опасного популизма, целью которого является улучшение электоральных рейтингов Партии регионов, но не жизни граждан Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как заявили в «Нашей Украине», два года президентства В.ЯНУКОВИЧА закончились полным провалом власти в социальной сфере. «За это время возобновились такие позорные явления, как уменьшение размеров реальной заработной платы и рост задолженности по ее выплате. Минимальная зарплата и пенсия вновь упали ниже прожиточного уровня. Пенсионная реформа закончилась тем, что власть сохранила VIP-пенсии за счет увеличения пенсионного возраста для женщин. А система социальной защиты была разрушена решением Конституционного Суда, которое позволило Кабинету министров по своему усмотрению управлять социальными выплатами», - говорится в сообщении.

По словам «нашеукраинцев», предлагая гражданам затянуть пояса ради преодоления кризиса, власть никак не ограничила собственные аппетиты, постоянно увеличивая расходы на свое содержание. «И вот теперь, когда дыхание парламентских выборов стал ощутимым, а перспектива проиграть их стала более чем реальной, чиновники вспомнили о восстановлении социальной справедливости», - отметили в партии.

Как подчеркивают в «Нашей Украине», беспристрастный анализ состояния украинской экономики показывает, что никакого существенного улучшения не произошло. Внешние долги государства растут, внешнеэкономический баланс ухудшается, все заметнее становится и дефицит платежного баланса. Тогда как определенный экономический рост, который происходит на фоне кризисных показателей, становится все более медленным и полностью зависит от колебаний внешней конъюнктуры, говорится в сообщении.

При таких условиях, считают в «Нашей Украине», любое увеличение социальных выплат может произойти либо «за счет ограбления отдельных слоев населения либо общества в целом». «В первом случае под нож пойдет поколение тех, кому еще не исполнилось 35 лет. Поскольку при условии дефицита Пенсионного фонда, внепланово поднять пенсии можно только отложив на неопределенный срок внедрение персональных пенсионных счетов. А во втором случае для выплаты компенсаций для вкладчиков Сбербанка СССР будет включен денежный станок со всеми сопутствующими последствиями», - заявили в партии.

«Таким образом власть под лозунгами улучшения жизни и восстановления социальной справедливости протягивает обычный популистский набор, с помощью которого уже покупала голоса избирателей. И очевидно, пытается это сделать снова», - отмечается в сообщении.

«Наша Украина» считает такую практику циничной и губительной. Она основывается на введении в заблуждение украинского народа и является такой, которая привела к упадку экономики и ухудшения материального положения широких слоев населения, подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, 7 марта на расширенном заседании Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озвучил ряд социальных инициатив, среди которых: компенсация до конца года вкладов в Сбербанке в размере 1 тыс. грн., повышение с 1 мая в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года; начало работы с 1 мая программы ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых на 10-15 лет и тому подобное.