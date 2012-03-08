Одиозный митрополит: Победа Путина – победа веры и надежды, верности и любви

Глава Одесской епархии УПЦ Московского патриархата митрополит АГАФАНГЕЛ направил поздравление новоизбранному Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с победой на выборах 4 марта, увидев в ней торжество над «врагами России».

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, в своем поздравлении одесский архиерей отметил, что на выборах «победили здоровые силы российского общества, дан решительный отпор Вашим политическим оппонентам и врагам России. Победили присущие Вам: глубокая вера в Бога и надежда на Него, верность и преданность народу России, любовь к русской земле, доверие народа, высокая духовность и культура, интеллигентность, рассудительность, умение работать с людьми».

Глава Одесской епархии также высказал веру, что «на нынешнем тяжелейшем этапе своей истории народ Великой России вновь объединится вокруг Вас, глубокочтимый Владимир Владимирович, своего национального лидера во имя Российской государственности во имя спасения сильной, влиятельной России».