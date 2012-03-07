Родные политиков-узников говорят, что не будут «бить на жалость» Януковича

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения, жена бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина и жена бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО Валентина заявляют, что не будут просить у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помилования для своих родных.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, требуя встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Е.ТИМОШЕНКО отметила, что “мы не будем у Президента Украины ничего просить”. По ее словам, они не собираются во время встречи “что-то доказывать, говорить о каких-то жалостливых событиях”. Она отметила, что женщины хотят поднять вопрос о “незаконно арестованных из-за их политических убеждений”. При этом Е.ТИМОШЕНКО добавила: “Они там находятся, потому что являются главными оппонентами режима ЯНУКОВИЧА”.

Е.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что “весь мир требует от Президента и от власти в Украине освободить политических узников и дать им возможность принимать участие в политических выборах, но пока эти сигналы и обращения игнорируются”.

В свою очередь И.ЛУЦЕНКО подчеркнула, что “никто не совершал никаких преступных действий, никто не собирается каяться, никто не собирается просить помилования, о чем намекает Генеральная прокуратура, и, в частности, цинично, с улыбкой Иуды об этом говорит Президент”. “Мы хотим спросить у Президента: “Виктор ЯНУКОВИЧ, ты лично в курсе, что происходит, ты вообще оцениваешь ответственность, которую ты будешь нести?”, - спросила жена осужденного экс-главы МВД.

В.ИВАЩЕНКО отметила, что ни о какой объективности в расследовании дела ее мужа “не может идти речи”. Она подчеркнула, что Президент Украины как гарант Конституции “обязан сделать все, чтобы исключить беззаконие, которое допускается”. “Мы настаиваем, чтобы Президент Украины принял нас и услышал. За все, что сейчас происходит, ответственность на Президенте Украины”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Е.ТИМОШЕНКО, И.ЛУЦЕНКО и В. ИВАЩЕНКО настаивают на встрече с Президентом Украины в ближайшее время.