Приговор Луценко обжалован

Адвокат Алексей БАГАНЕЦ сегодня подал в Апелляционный суд Киева жалобу на приговор Печерского районного суда Киева, вынесенный экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, которым он был приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом УНИАН сообщил А.БАГАНЕЦ, заметив, что, имея опыт прокурорской работы, не стал ждать, когда придет последний срок подачи жалобы, определенный судом первой инстанции, поэтому направил жалобу сегодня.

По словам А.БАГАНЦЯ, его жалоба была зарегистрирована в суде, однако, когда именно она будет назначена к рассмотрению, сказать нельзя, поскольку документ имеет достаточно большой объем и для его изучения, так же, как для изучения материалов дела Ю.ЛУЦЕНКО, суду необходимо время.