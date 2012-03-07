Наместник Киево-Печерской лавры: молились и будем молиться за Путина

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел просит помощи у Владимира ПУТИНА.

В эксклюзивном интервью журналу Weekly.ua митрополит Павел рассказал, что Лавре оказывал помощь Президент России В.ПУТИН. «Он выделил большую сумму на работы по восстановлению Успенского собора. Без этих денег мы бы не смогли возродить святыню. И теперь будем просить В.ПУТИНА о помощи, поскольку наши не очень спешат помогать Лавре, - пожаловался настоятель Лавры. - Мы молимся и будем молиться за Владимира Владимировича, как и за всех других меценатов, помогавших Лавре в разные времена».

Митрополит Павел также рассказал, кто из политиков ходит к нему на исповедь. «У меня исповедовались Николай Янович АЗАРОВ, Владимир Михайлович ЛИТВИН, исповедовался покойный Георгий Николаевич Кирпа. Очень часто на молитву приходит Андрей Петрович КЛЮЕВ со своей семьей», - сообщил в наместник Лавры.