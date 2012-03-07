Регионал хочет, чтобы Янукович ударил кулаком по столу и поснимал головы

Депутат-регионал Валерий Коновалюк считает, что сегодня нужно жестко запретить чиновникам нецелевое использование государственных средств и принять план жесткой экономии, а Президент должен «снять головы» с ряда чиновников, виновных в нецелевом использовании средств. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

"Мы просто не сможем объяснить людям вопросы, знаете, «закручивания гаек», если мы по крайней мере не потребуем вместе с социальным обеспечением, запретить нецелевую растрату государственных средств. Надо ведь было вместе с бюджетом внести план жёсткой экономии, как это делают ведущие европейские страны, более богатые, чем Украина. Я буде приветствовать, если Президент на Кабмине ударит кулаком по столу, снимет голову с ряда чиновником за безобразия, когда покупаются дорогостоящие автомобили, мебель – это формирует негативное настроение в обществе", - заявил Коновалюк.