«Лига избирателей» заявляет, что выборы Президента РФ не были честными

«Лига избирателей» заявляет, что выборы Президента России не были справедливыми, равными и честными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий меморандум «Лиги избирателей» сегодня на пресс-конференции в Москве представили писатель Борис АКУНИН (Григорий ЧХАРТИШВИЛИ), журналист Леонид ПАРФЕНОВ и политолог Дмитрий ОРЕШКИН.

«Лига избирателей» считает, что состоявшиеся 4 марта выборы не были равными, потому что дискриминация известных политиков при формировании списка кандидатов ограничила возможность выбора для граждан и облегчила конкуренцию для кандидата от власти», - говорится в документе.

Также отмечается, что выборы не были справедливыми, потому что зарегистрированные кандидаты вели избирательную кампанию в неравных условиях, а один из них имел заведомое преимущество, вопреки закону, используя в своих интересах «огромные государственные ресурсы – финансовые, организационные и пропагандистские».

«Лига избирателей» подчеркивает, что выборы не были честными, поскольку подсчет голосов и подведение итогов сопровождались систематическими фальсификациями, существенно исказившими результат волеизъявления избирателей.