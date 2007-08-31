Ющенко требует от ГПУ разобраться с собственниками газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре разобраться, есть ли признаки коррупционных деяний в ценовой политике НАК «Нафтогаз Украины» при осуществлении поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение В.ЮЩЕНКО сделал сегодня во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

“Я требую от Генпрокуратуры разобраться, что сейчас делается в газовой сфере с точки зрения ценовой политики для коммунального хозяйства. Просил бы это сделать в недельный срок, есть ли в сегодняшней схеме закупки и продажи газа, которую осуществляет “Нафтогаз Украины, признаки коррупционной деятельности”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, в частности, что сегодня из-за присутствия на рынке посредников газ для ТКЭ реализуется за 143 долл. за 1 тыс. куб. м., а не 95 долл., как определенно правительственными постановлениями.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указал на важность информации о собственниках газа, который на данный момент сохраняется в подземных хранилищах.

“Что там украинское, что там есть “Нафтогаза”, потому что это является одним из столпов нашей безопасности”, – сказал Президент.