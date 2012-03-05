Украинский дуэт спел Путину о «крепких орешках» и попросил скидку на газ

Украинский дуэт Потап и Настя Каменских выступал на митинге в поддержку победившего на президентских выборах России премьер-министра Владимира Путина, который проходит в Москве на Манежной площади.

«Новый регион» пишет, что украинский поп-дуэт во время выступления на митинге в честь победы Владимира Путина на в Москве попросил снизить цену на газ для Киева.

«Любите Россию, гордитесь своими людьми и снизьте Украине цену на газ», – обратился Потап к зрителям в конце выступления.

Также во время концерта перед исполнением песни «Мы не пара» украинские артисты пошутили, что это – композиция о Владимире Путине и Геннадии Зюганове.

А после песни о «Крепких орешках» Потап обратил внимание на удивительное совпадение – и герой песни (Брюс Уиллис), и победитель выборов в России лысоваты.

Тем временем на Пушкинской площади, где проходит митинг оппозиции За честные выборы, звучала музыка группы Кино «Перемен».