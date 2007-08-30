Кириленко: Задолженность учителям выросла вдвое на фоне красивых диаграмм

Председатель Политсовета Блока “Наша Украина - Народна Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА финансирует образование по остаточному принципу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, на пресс-конференции в Полтаве В.КИРИЛЕНКО отметил: “Еще до мая-июня большинство просветительских программ, которые заложены в бюджет на этот год, были профинансированы правительством лишь на 23-70%. Кроме того, за последние месяцы отмечен двойной рост задолженности по зарплате и другим выплатам учителям. По официальным данным Госкомстата, задолженность по зарплате в образовании только по июлю выросла вдвое, до 2,2 млн. гривен. Количество педагогов, которым государство задолжало, увеличились на 42%».

Председатель политсовета блока отметил, что «свыше четверти работающих педагогов не получало зарплаты свыше трех месяцев».

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что увеличение задолженности учителям происходит на фоне победных реляций Партии регионов о росте ВВП и показа красивых диаграмм по телевидению.

“Мы убеждены, что и образование, и наука должны финансироваться на уровне не меньше 2% от ВВП. Также необходимо возобновить фундаментальные научные исследования, внедрить новые прогрессивные формы оценки знаний, усилить социальную защиту и увеличить зарплаты учителям и преподавателям”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.