Поверит ли Москва слезам, если эти слезы Путина?

Как и ожидалось, Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах президента России. При подсчете почти 100% бюллетеней за нового-старого президента РФ проголосовало более 63% избирателей, что обеспечило ему выигрыш уже в первом туре.

Для соблюдения всех формальностей осталось дождаться инаугурации 7 мая, когда Путин снова займет свой кабинет в Кремле, и на этот раз уже не на четыре года, а на шесть. И подвергнуть сомнению результаты голосования, как это было во время выборов в Госдуму в декабре, не удастся. Электоральный отрыв Путина настолько большой, что даже в спину ему никто не дышит. Нужную легитимность обеспечат видеозаписи веб-камер, установленных на 95 тысячах избирательных участках, и небывалое количество международных и российских наблюдателей.

Даже пораженные претенденты уже, похоже, признали такой итог. Путина поздравили с победой лидер ЛДПР Владимир Жириновский (в пятый раз проигравший президентскую гонку), и технический кандидат из «Справедливой России» Сергей Миронов (после выборов он без тени сомнения и вовсе заявил, что избиратели, которые голосовали за его программу, оказывается, голосовали за Путина, с чем его и поздравляет).

Скуп на приветственные поздравления для победителя разве что миллиардер и самовыдвиженец Михаил Прохоров. В президентских выборах этот кандидат неожиданно набрал голосов на 3-е место. И, похоже, остался очень рад этому. Свой результат он обещает для создания политической партии в скором будущем.

Абсолютный протест против результатов подсчета голосов высказал только главный коммунист, серебряный призер гонки России Геннадий Зюганов. Он уверен: выборы президента РФ не были честными и справедливыми, а продолжение путинского курса является главной угрозой для России.

- Впереди – обвал, – предупредил Зюганов и пообещал оспорить в суде все зафиксированные во время голосования нарушения.

Но в команде Путина обвинения в фальсификациях отвергают. Как считает глава его избирательного штаба Станислав Говорухин, все разговоры о нарушениях - смехотворны.

- Настоящей спортивной борьбы не было, ведь противники Путина были в другой весовой категории, - подчеркнул Говорухин.

Как бы там ни было, но власти России все же опасаются повторения массовых протестных акций, как это было в декабре, после итогов выборов в Госдуму. Возможно поэтому к вечеру 4 марта центр Москвы напоминал город в предвоенном состоянии. Главные площади российской столицы заблаговременно заняли полицейские, внутренние войска и ОМОН. Проводить массовые акции вчера смогли только активисты прокремлевских движений. К ним, на Манежную площадь и приехал после оглашения результатов экзит-полов и первых данных ЦВК российский тандем.

- Мы победили в открытой и честной борьбе! Спасибо, друзья, спасибо! – взволновано и со скупой слезой на глазах прокричал со сцены Владимир Путин.

Позже он пояснит, что слезы действительно были, правда, всего лишь от ветра. Но записи того выступления и снимки Путина со слезами на глазах тут же облетели все интеренет-блоги, социальные сети и СМИ. Вопрос в том, поверит ли Москва слезам, если эти слезы Путина?

После выступления будущий российский президент спустился со сцены и в кольце охраны пообщался со своими сторонниками. Они тянули к нему руки, кричали что-то поздравляющее, а он будто смущенно благодарил их за поддержку. Уже через некоторое время, в своем избирательном штабе, Путин не исключил, что свой первый визит в новом качестве осуществит в Украину.

- Абсолютный приоритет - СНГ, но не забываем и про другие страны, - сказал он, отвечая на вопрос, каким будет его первый международный визит после вступления в должность.

Тем временем российская несистемная оппозиция, готовится сегодня к проведению протестного митинга. Вечером на Пушкинской площади пройдет очередная акция «За честные выборы». Организаторы обещают вывести на улицу не менее 30 тыс. человек, хотя столичная мэрия одобрила заявку только на 10 тысяч. Выйдут массово на площади Москвы сегодня и сторонники Путина (к их услугам куда больше согласованных площадей, в том числе Манежная и Лубянская). Вот только с какой именно целью, не до конца ясно: то ли, чтобы поддержать, то ли чтобы удержать действующую власть.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве