Порошенко отрицает возможность вхождения в Партию регионов
10:51, 05 марта 2012Политика
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Информация, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности
|Петр Порошенко
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз.
"Прошу Вас принять во внимание, что данная информация не соответствует действительности", - заявила она.
"Обращаюсь ко всем авторитетным СМИ с просьбой не принимать очевидный для всех "слив" за настоящую информацию и не распространять ее. Давайте более взвешено и серьезно относиться к источникам, которые являются поставщиками псевдо-новостей", - подчеркнула Фриз.
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