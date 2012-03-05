Порошенко отрицает возможность вхождения в Партию регионов

Информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что Петр ПОРОШЕНКО в случае назначения его министром экономики, может войти в пятерку списка Партии регионов, не соответствует действительности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз.

"Прошу Вас принять во внимание, что данная информация не соответствует действительности", - заявила она.

"Обращаюсь ко всем авторитетным СМИ с просьбой не принимать очевидный для всех "слив" за настоящую информацию и не распространять ее. Давайте более взвешено и серьезно относиться к источникам, которые являются поставщиками псевдо-новостей", - подчеркнула Фриз.