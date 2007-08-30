Турчинов: всё незаконно приватизованное будет возвращено государству

Руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заверяет, что сразу после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду все предприятия, которые в последнее время были незаконно приватизированы, будут возвращены в государственную собственность.

Об этом он заявил сегодня во время эфира программы “Точка зрения” на УТ-1, комментируя позицию БЮТ относительно передачи “Днепроэнерго” компании, владельцем которой является бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

“Все, что незаконно было забрано в государства, должно быть возвращено”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что БЮТ обращался в Фонд госимущества и премьер-министра с просьбой отреагировать на этот факт, однако до сих пор реакции нет. “Это потому, что Фонд госимущества обеспечивал это изъятие государственного ресурса из казначейства”, - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его словам, ситуация с “Днепроэнерго” напоминает события 2004 года, когда незаконно была приватизирована “Криворожсталь”. “Сейчас фактически цинично была перетянута из государственной собственности в частную собственность АХМЕТОВА эта кампания. Сценарий повторяется. Но будет повторение и в вопросах возвращения в государственную собственность этого имущества”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) на своем собрании 27 августа решили увеличить уставной фонд на 52,07% или на 51 млн. 85,85 тыс. грн. - до 149 млн. 185,8 тыс. грн.

Увеличение уставного фонда состоится путем дополнительного выпуска 2 043 434 простых именных акций номиналом 25 грн. Увеличение уставного фонда проводится с целью обмена долей в уставном фонде ООО "Инвестиционное общество" на акции ОАО "Днепроэнерго" в связи с присоединением ООО "Инвестиционное общество" к ОАО "Днепроэнерго" в соответствии с планом санации последнего. ООО "Инвестиционное общество", основателями которого являются кредиторы «Днепроэнерго» - ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта Комсомолец Донбасса», согласно порядку дополнительной эмиссии внесут в уставный фонд долю в денежном выражении 1 млрд. 51 млн. грн., которые будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами в соответствии с процедурой санации.

В случае подачи заявления от акционера о выкупе его акций, «Днепроэнерго» обязано выкупить у него эти акции. Как сообщили в «Днепроэнерго» собранием установлена цена выкупа, в соответствии с официальными данными Фондовой биржи ПФТС она составляет 1592 грн. 38 коп.

До увеличения уставной фонд «Днепроэнерго» составлял 98 млн. 99,95 тыс. грн. Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежало 76,04% акций компании. DTEK Holdings Limited (Кипр), входящей входит в группу компаний SCM, контролируемых бизнесменом Ринатом АХМЕТОВЫМ, принадлежат 8,282% акций общества.