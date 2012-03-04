Томенко говорит: слова Зурабова подтверждают претензии России на ГТС

Заявление Посла Российской Федерации в Украине Михаила ЗУРАБОВА о новом газовом контракте свидетельствует, что любые уступки возможны только после установления российского контроля над украинской газотранспортной системой.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО.

«Заявление Посла России убеждает, что российские власти пойдут на смены позиции в газовом вопросе лишь после получения возможности контролировать украинскую ГТС», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, вполне очевидно, что формат отношений между Украиной и Россией по принципу «братской любви», который обещала команда Виктора ЯНУКОВИЧА, потерпела полный крах.

«Россия готова любить нынешнюю украинскую власть или путем контроля украинской территории, или за деньги», - сказал политик.

Н.ТОМЕНКО отметил, что после так называемых «харьковских соглашений», когда Россия выбила себе выгодные условия относительно пребывания ЧФ РФ в Севастополе следующий шаг был очевидным – перебрать прямо или опосредствовано влияние на ГТС Украины.

«Именно так можно толковать заявление посла, который фактически сказал о прямой зависимости пересмотра газовых соглашений от судьбы ГТС», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ заявил сегодня журналистам в Киеве, что сроки подписания нового газового соглашения между Украиной и Россией зависят от сроков оценки украинской ГТС.

«На сегодня я вижу лишь одно, если оценивание украинской ГТС будет проводиться до 1 августа, то абсолютно очевидно, что мы, в лучшем случае, на какие-то соглашения можем выйти лишь во второй половине года», - отметил российский посол.