В Украине россияне смогут проголосовать на 25 избирательных участках

Граждане Российской Федерации, которые находятся в Украине, завтра, в день выборов президента РФ, будут иметь возможность проголосовать на 25 избирательных участках, расположенных в 16 регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отметили в УСО, всего на территории Украины, в частности, в Днепропетровске, Киеве, Донецке, Запорожье, Севастополе, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях и Автономной Республике Крым будут действовать 25 избирательных участков, на которых граждане Российской Федерации смогут отдать свой голос за ту или иную кандидатуру на выборах президента своей страны.

Кроме того, как заметили в МВД, также будут функционировать шесть закрытых избирательных участков, которые расположены в местах дислокации Черноморского флота РФ. Охрану общественного порядка на всех избирательных участках будут обеспечивать 104 сотрудника МВД.