Тюремщики сказали Тимошенко: «Болит спина - лежи на полу»?

Сотрудники Службы безопасности Украины готовили провокацию во время запланированной на 29 февраля встречи экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Я убежден в том, что они хотели, допустим, на встрече с Александром Валентиновичем ТУРЧИНОВЫМ сделать провокацию. Там ситуация вообще происходила абсурдная. Предварительно Юлия Владимировна написала заявление на краткосрочное свидание с ТУРЧИНОВЫМ, предварительно она получила согласие на это свидание, предварительно она проинформировала руководство Качановской колонии о том, что она не сможет передвигаться, а поэтому просит проводить это свидание в следственной комнате, там, где стоит ее топчан и где она лежит, когда проводят следственные действия. Но когда приехал ТУРЧИНОВ, они сказали: «Если хочешь свидания, то ползи сама туда». Я знаю точно, что во дворе просто караулили оперативные камеры СБУ, чтобы снять, что ТИМОШЕНКО ползет на свидание с ТУРЧИНОВЫМ, чтобы потом рассказывать всем, что она передвигается, когда ей нужно», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО не отказывалась проводить встречу с А.ТУРЧИНОВЫМ в комнате для краткосрочных свиданий. По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО из-за плохого состояние здоровья не может самостоятельно добраться до комнаты для краткосрочных свиданий, а сотрудники Качановской колонии отказываются ей в этом помогать.

«ТИМОШЕНКО ходить не может, и она сказала, что готова проводить эту встречу и в комнате для краткосрочных свиданий, но перенесите меня туда, потому что я ходить не могу, и поставьте мне там ортопедическую кровать, такую, как стоит в следственной комнате. На это ей сказали: «Болит спина - лежи на полу». Руководство пенитенциарной службы якобы будет настаивать, чтобы эти свидания происходили лишь в комнате для краткосрочных свиданий, но при этом они не будут обеспечивать ТИМОШЕНКО возможностью туда добраться», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что законодательство Украины не обязывает проводить краткосрочные свидания исключительно в комнатах для краткосрочных свиданий.

«Я имел на этот счет определенную дискуссию юридического характера с руководством Качановской колонии. Они не смогли мне показать норму действующего законодательства Украины, которая обязывала бы проводить краткосрочные свидания лишь в комнатах для краткосрочных свиданий. Действительно, такие комнаты есть, действительно, по общему правилу, свидания проводятся там, но нигде не сказано, что запрещено проводить в других местах, допустим, в таком случае, как у Юлии Владимировны, когда человек не может встать», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат отметил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО будет обжаловать действия руководства Качановской колонии, не допустившего встречи А.ТУРЧИНОВА с экс-премьером.

«Мы можем и будем это обжаловать. Я от имени Юлии Владимировны подготовил, и она подала жалобу на действия руководства Качановской колонии по недопуску ТУРЧИНОВА. Мы ожидаем ответа. Если ответа не будет, то мы, конечно, будем обжаловать дальше. Не исключаем и обращения в суд на этот счет, потому что это прямое нарушение закона. У любого находящегося под стражей человека есть право на одно краткосрочное свидание в месяц. Обязанность администрации колонии - обеспечить такое право», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля А.ТУРЧИНОВ не смог в Качановской исправительной колонии встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО. По словам начальника Качановской колонии Ивана ПЕРВУШКИНА, встреча не состоялась, поскольку в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом и правилами внутреннего распорядка колонии, такие свидания могут проводиться только в специально отведенных помещениях для краткосрочных свиданий, в то время как Ю.ТИМОШЕНКО требовала провести встречу в помещении, где ее в настоящее время содержат.