В Одессе Генконсул РФ призвал голосовать владельцев запрещенных паспортов

Граждане, проживающие в Одессе, смогут 4 марта занести себя в список избирателей и проголосовать за нового Президента России по сохранившимся паспортам граждан СРСР, если не получили паспортов нового образца.

Об этом заявил Генеральный консул Российской Федерации в Одессе Юрий АНТОНОВ, выступая в программе одной из местных телекомпаний.

Вместе с тем, он предположил, что таких граждан на сегодняшний день почти нет, поскольку советские паспорта в Украине давно запрещены.

При этом Ю.АНТОНОВ не уточнил, как организаторы голосования в Генконсульстве РФ будут удостоверяться, что человек с советским паспортом именно россиянин, а не украинец.

По его словам, большинство граждан Российской Федерации будут голосовать в Генконсульстве Одессе по адресу Гагаринское плато, 14 по заграничным или внутренним паспортам РФ.

Ю.АНТОНОВ добавил, что «в Одессе мы ожидаем около 4,5-5 тысяч избирателей, а в Николаеве и Херсоне – по 1,5 тысячи избирателей - там будут созданы выездные пункты для голосования».