Россия - в политической тишине накануне дня «X»

Cегодня в России - политическая тишина, запрет на любую информацию, пропаганду, PR-акции, связанные с выборами. Мы же в Украине, защищенные государственной границей, имеем полное право подводить итоги избирательной компании и делать прогнозы на будущее политической жизни нашего огромного и непредсказуемого геополитического соседа.

В президенты Российской Федерации, как известно, баллотируются пять кандидатов – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, главный российский коммунист Геннадий Зюганов, «справедливый» Сергей Миронов, премьер-министр Владимир Путин, миллиардер, «владелец яхт, заводов и пароходов» Михаил Прохоров.

Все, кроме «юного», сорокасемилетнего Михаила Прохорова, - долгожители российской политической сцены. Фаворитом избирательного марафона, как считают эксперты, а также друзья и враги России, был и есть Владимир Путин, ныне действующий премьер-министр правительства РФ, «лидер нации», человек из «органов», бывший подполковник КГБ.

Агитационная компания всех участников марафона была самой интересной в истории новейшей России. Ее будут по книжкам изучать студенты политологических факультетов, писать диссертации аспиранты и докторанты.

За три месяца борьбы за голоса избирателей политтехнологи и социальные психологи внесли в сокровищницу теории политической рекламы, науки о политике тысячи эксклюзивных способов манипулирования общественным сознанием, чтобы выдать белое за черное, подменить зло добром (или наоборот). Чего только стоят флеш-мобы на Ленинских горах, когда тысячи студентов пляшут под музыку и кричат: «Путин - молодец!».

Все это можно считать, хотя и с большой натяжкой, первыми ростками демократии политической жизни 140 миллионной страны. Российская власть на метр удлинила демократическую цепь, правда, миску отодвинула на два.

Впервые Владимир Путин «пахал по-западному», почти как в Америке. Встречался со своими сторонниками, отвечал (правда, через СМИ) своим оппонентам.

Его оппоненты вели реальную политическую борьбу за голоса избирателей. Ленивые «старики» - Зюганов, Жириновский, Миронов торчали в столице, мегаполисах-миллионниках, а Прохоров объездил пол-России и даже голосовать на выборах будет в Красноярске.

Премьер-министр Владимир Путин, обладая гигантским административным потенциалом, использовал его на полную силу своих астрономических финансовых, информационных возможностей. Каждую неделю он подкармливал патерналистские желания своих избирателей – повышал пенсии, зарплаты, давал льготы, спасал частный бизнес от разорения, снижал налоги.

Правда, цена предвыборных обещаний у других кандидатов в президенты выше, чем у премьер-министра. Сергей Миронов наобещал избирателям бесплатного «хлеба и зрелищ» на 124, 5 трлн. рублей ($4 трлн.), Геннадий Зюганов - 110, 6 ($3,5 трлн.), Владимир Жириновский - 80,9 ($2,3 трлн.), Владимир Путин - 9,9 ($300 млн.), Михаил Прохоров - 7,3 ($230 млн.).

Владимир Путин каждую неделю в «толстых» и самых влиятельных газетах публиковал программные статьи, в которых излагал свою программу строительства новой России, тем самым формировал «повестку дня», заставлял обывателей и экспертов говорить о себе. Правда, критики называют его трусом. Он так и не преодолел страх публичного, открытого диалога со своими оппонентами.

Тем не менее, протесты во время избирательной компании были настолько массовыми, что власть не сумела купировать и свести к обычной политической маргинальности выступления противников Владимира Путина.

В России появилась организованная уличная оппозиция. «Болотная площадь», «белый цвет» гнева, «белый круг Садового кольца» - это знаковые слова и смыслы тех, кто не желает, чтобы Владимир Путин был президентом России.

В государственные телестудии были вынуждены пустить «говорящие головы» оппозиции. Россия в период избирательного ралли родила общенационального лидера оппозиции - Алексея Навального, которого уже называют будущим президентом России.

Но главным оружием борьбы за будущую власть стал Интернет. Все самые важные события избирательного марафона, пропагандистские видеоролики и даже скандалы первыми появлялись в интернете. Интернет мобилизовал и выводил людей на улицы, формировал лозунги протестных акций, активно освещал события, которые не попадали на государственные телевизионные каналы.

Учитывая, что пользователями интернета является многомиллионная продвинутая часть российского электората, именно «мировая паутина» сделала выборы в России и была самым эффективным инструментом борьбы за Кремль.

Короче, за долгие три месяца народ Российской Федерации насладился политикой, вкусил всю сладость демократии!

Яркие и содержательные кампании были у оппонентов Владимира Путина. Эпатажный Жириновский избивал плетью своего осла «Прошку» и говорил, что это ленивая Россия, обзывал Аллу Пугачеву нехорошими словами, обещал, что когда въедет в Кремль (не на осле ли Прошке?) и станет президентом, то «все артистки- проститутки будете лежать подо мной».

Геннадий Зюганов «порозовел», не «напирал» на роль Сталина в истории России, ратовал за народный капитализм, рассказывал о прогнившем Западе. Но вся его риторика не меняется десятилетиями. Зюганов – это политический нафталин, который приятен уходящим коммунистам.

Сергей Миронов честно отработал «путинский социализм» и программу «технического кандидата в президенты». Очень много обещал, но так и не стал звездой президентской гонки.

Но самым интересным кандидатом был Михаил Прохоров. Не потому, что он всем нравился, а потому, что все остальные русскому народу за двадцать лет порядком надоели и наскучили. Но его оппоненты традиционно давили на вечный российский архетип ненависти бедных к богатому. Вряд ли в России когда-либо легальный миллиардер станет президентом страны.

Все эксперты отдают предпочтение Владимиру Путину. Говорят, что он может победить уже в первом туре. Но нам, украинцам, все-таки хотелось бы сенсации!

Виктор Тимошенко, Москва