Томенко: уже начались рейдерские захваты парторганизаций оппозиции

Оппозиции не обойтись без своеобразной чистки в местных партийных организациях, чтобы не допустить перекупки оппозиционных кандидатов в депутаты и членов избирательных комиссий властью.

Такое мнение УНИАН выразил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, уже сейчас представители Партии регионов говорят о том, что даже если они не выигрывают парламентские выборы по партийным спискам, то выиграют их благодаря перекупке мажоритарщиков.

«Это интересно признание, которое подтверждает то, что уже власти даже понимают, что честным путем выиграть выборы им практически невозможно», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, анализ ситуации в регионах свидетельствует о том, что власти будут использовать две технологии.

Первая технология, отметил вице-спикер, уже запущена и активно реализуется местными властями и правоохранительными органами, в частности, это прямое или опосредованные рейдерские захваты местных партийных организаций, чтобы обеспечить «правильных» представителей от оппозиционных партий в избирательных комиссиях.

Второй механизм, отметил Н.ТОМЕНКО, это максимальное включение в список якобы от оппозиции тех людей, которые имеют или бизнес, или «уязвимые места». «Власти рассчитывают, что это поможет им после избирательной кампании убедить таких депутатов в необходимости сотрудничества и формирования большинства», - сказал он.

Вице-спикер подчеркнул, что оппозиционные партии проводят активный мониторинг ситуации на местах.

«Очевидно, без своеобразной чистки во многих местных партийных организациях не обойтись, поскольку в противном случае можно поставить под угрозу формирование комиссий и результаты выборов», - добавил Н.ТОМЕНКО.