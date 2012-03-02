Грузия выдвинула условие для восстановления дипотношений с Россией

Грузия выдвинула условия для восстановления дипломатических отношений с Россией.

Об этом радиостанции "Эхо Москвы" заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей КАПАНАДЗЕ.

По его словам, если Москва откажется от признания республик Абхазия и Южная Осетия, то Тбилиси готов пойти навстречу.

Ранее с предложением восстановить дипотношения выступил российский МИД.

Дипотношения между двумя государствами были разорваны почти 4 года назад, после конфликта в Южной Осетии.