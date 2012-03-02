Грузия выдвинула условие для восстановления дипотношений с Россией
23:57, 02 марта 2012Политика
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Ранее с предложением восстановить дипотношения выступил российский МИД
Грузия выдвинула условия для восстановления дипломатических отношений с Россией.
Об этом радиостанции "Эхо Москвы" заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей КАПАНАДЗЕ.
По его словам, если Москва откажется от признания республик Абхазия и Южная Осетия, то Тбилиси готов пойти навстречу.
Ранее с предложением восстановить дипотношения выступил российский МИД.
Дипотношения между двумя государствами были разорваны почти 4 года назад, после конфликта в Южной Осетии.
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