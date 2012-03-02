Суд в США назначил рассмотрение дела "Тимошенко против Фирташа"

Предварительное заседание судав Нью-Йоркепо искуэкс-премьер-министра Украины ЮлииТимошенкок совладельцуRosUkrEnergo Дмитрию Фирташуназначено на 30марта в15:30.



Такое решение,которое есть в распоряженииKyiv Post,приняла 22февраля судьяОкружного судав Нью-ЙоркеЭлисонНатан,которой всередине февраляпередалиэтот иск.



Кроме того,в решении судатакже сказано,чток заседанию судакаждая из сторонискадолжна направитькопиюсвоих заявлений.



В апреле 2011 годаТимошенко подалав судна Фирташа,а впоследствии - вдекабре прошлого года -добавила к спискуответчиковВалерия Хорошковского,Юрия Бойко,Виктора Пшонку,СеменаМогилевичаи других.



В этом искеТимошенко обвиняетRosUkrEnergo иего совладельцаФирташа,который близокк президенту Виктору Януковичу,в сговоре с цельюманипулироватьрешениемарбитражного суда.В 2010 годуарбитражныйсудСтокгольмской торговой палатыпринял решение,которое обязало"НафтогазУкраины" вернуть компанииRosUkrEnergo12,1 млрд.куб.газа.



Фирташранее заявлял,что не получалникаких документов отамериканского суда,отмечает издание.