Пшонка заменил прокуроров во Львовской и Сумской областях

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сегодня назначил новых прокуроров во Львовской и Сумской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратур, прокурором Львовской области назначен Олег ВАСИЛЕНКО, который ранее занимал должность прокурора Сумской области, а Виталий КОВБАСЮК, который возглавлял прокуратуру Львовской области, назначен первым заместителем Днепровского экологического прокурора.

В свою очередь, прокурором Сумской области назначен Руслан БИЛОКОНЬ, который до этого работал начальником Главного управления Генеральной прокуратуры.