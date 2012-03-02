Пшонка заменил прокуроров во Львовской и Сумской областях
19:40, 02 марта 2012Политика
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Олег ВАСИЛЕНКО та Руслан БИЛОКОНЬ приступают к работе
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сегодня назначил новых прокуроров во Львовской и Сумской областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратур, прокурором Львовской области назначен Олег ВАСИЛЕНКО, который ранее занимал должность прокурора Сумской области, а Виталий КОВБАСЮК, который возглавлял прокуратуру Львовской области, назначен первым заместителем Днепровского экологического прокурора.
В свою очередь, прокурором Сумской области назначен Руслан БИЛОКОНЬ, который до этого работал начальником Главного управления Генеральной прокуратуры.
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