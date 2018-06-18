Виктор Шендерович: Дорогу Путину, Януковичу и Лукашенко проложили Мубарак, Каддафи и многие до них

Сегодня в России заканчивается президентская избирательная кампания. Уже в воскресение, 4 марта, россияне изберут того, кто будет руководить страной в ближайшие шесть лет. Об итогах и ходе российской избирательной кампании-2012 и о том, какой станет Россия после выборов, в интервью корреспонденту УНИАН рассказал российский оппозиционер, писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович.

Виктор Анатольевич, после выборов в Госдуму в России не прекращают кипеть политические страсти. Впервые за много лет тысячи людей, не довольных политикой властей, вышли на улицы российских городов. Что ждет Россию после 4 марта, будет ли российский «майдан»?

«Майдана» в вашем, украинском, понимании, я думаю, не будет. Я полагаю, что все будет развиваться несколько мучительней и медленнее. Не думаю, что путинская корпорация уйдет от власти. Они идут на пролом, со всей очевидностью можно сказать, что Путин объявит себя победителем 5 марта. Также с полной уверенностью можно сказать, что выйдут десятки тысяч, но не сотни тысяч людей на улицы. Думаю, что начнется довольно затяжное противостояние власти и некоторой сознательной части общества. Уверен, что это будет длительное противостояние.

Сегодня заканчивается избирательная компания в России. Как вам кажется, все ли кандидаты смогли донести до избирателей свою программу?

Выборы, как известно, должны быть равными, свободными и честными. Уже сегодня очевидно, что они совершенно не равны, потому что один из кандидатов имеет подавляющие 10-15-кратное преимущество по появлению в телевизоре и других СМИ. Только за один митинг в Лужниках кандидат Путин должен был быть снят с выборов в стране, где существует закон, запрещающий использовать административный ресурс. Выборы в России не равные и не свободные, потому что уже зафиксированы факты шантажа, угроз и подкупа. Выборы не будут честными, потому что результаты голосования будет подсчитывать та же группа жуликов, которая считала результаты парламентских выборов и попалась на крупных фальсификациях в пользу путинской партии «Единой России». Это уже не предположение, а математика. Это доказано!

Стало быть, выборы 4 марта называть выборами совершенно не возможно в европейском смысле этого слова. Это захват и удержания власти.

Считаете ли вы зарегистрированных оппонентов Путина людьми, которые способны составить ему реальную конкуренцию?

На этих выборах у Путина нет конкурентов. Эти люди – Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Михаил Прохоров -- так или иначе встроены в «корпорацию». Они играют свои роли в путинском театре, они могут изображать эту конкуренцию, но ни кто из них не борется за победу. Тех людей, которые представляли реальную опасность для избрания Путина, просто не пустили в избирательные бюллетени.

То есть то, что сегодня почти все российские социологические центры прогнозируют уверенную победу Владимира Путина в первом же туре выборов, не случайно?

Как нельзя употреблять слово «выборы» к той процедуре, которая будет 4 марта в России, так и надо забывать о слове «рейтинг» в российских реалиях. Рейтинг - это то, что замеряется в равных условиях для всех кандидатов, например во Франции, Дании, Америке или где-то еще. В нашем случае это то, что называется «натертый градусник». Если в Северной Корее замерить рейтинги, там 100% поддержки будет отдано Трудовой партии Кореи. Но это не означает, что все люди ее поддерживают. Это означает только страх и паралич общества. Это говорит именно об этом, а не о свободном выборе.

Кроме того, наши социологические службы, мягко говоря, выполняют заказ, они, мягко говоря, не свободны. Когда замер показывает 37% или 32% поддержки В.Путина, а через пару недель оказывается 60%, то это нельзя объяснить никакой социологией. Это можно объяснить только административным ресурсом и прямым заказом. Сколько именно людей проголосует за кандидата Путина, можно выяснить только при свободных, равных и честных выборах. Ни того, ни другого, ни третьего нет. Поэтому не стоит употреблять слово «рейтинг».

Может ли инициатива Путина по установке веб-камер на каждом избирательном участке сделать выборы прозрачными и избавить власти от обвинений в фальсификациях результатов?

Это отвлекающий маневр властей. Во-первых, сами эти веб-камеры будут работать до 20.00 по местному времени, то есть на время выборов. А ведь главная фальсификация начинается по окончанию выборов. Во-вторых, совсем не обязательно физически вбрасывать бюллетени в избирательные урны. По опыту прошлых выборов мы видим, что просто пишется другая цифра в итоговом протоколе. Кроме этого, впихнуть что-то в ящик можно в 20.15, и это время с восьми до девяти уже назвали «часом Чурова», главы ЦИК России. Третье обстоятельство заключается в том, что по существующему ныне закону, видеодоказательства не принимаются судом и эта запись не имеет никакой юридической силы. То есть зафиксировать вброс можно, но это будет вашей кинемотаграфической удачей и не более того.

Признает ли, по вашему мнению, мировое сообщество такие выборы и сам факт возвращение Путина на главный пост России?

Я думаю, что поморщатся да и признают. Россия - не Беларусь. У России довольно много рычагов для воздействия на вполне циничное и доступное к таким доводам западное сообщество. Это и газ, это и среднеазиатские базы, это и международная политика. Я думаю, что западное сообщество давно значительно деградировало. Со времен Тэтчер и Рейгана сильно измельчала западная политика.

Как вы думаете, изменяться ли как-то отношения между нашими странами со старым-новым президентом России Путиным?

Я не готов фантазировать на внешнеполитические темы. Но мне кажется, что Украина, как бы мы ее не предупреждали, все-таки пошла по российскому пути. Господин Янукович стремительно шагает по путинскому пути в сторону узурпации власти. Собственно, он ее уже узурпировал: в Украине появились политические заключенные, идет давление на прессу. Это все очень заметно, Украина идет по нашему пути. Янукович идет по пути Путина к абсолютной власти. Путин идет по пути господина Лукашенко. Этот путь заканчиваться тем, что глава государства не может потом уйти от власти просто потому, что боится. Тем самым он отрезает себе возможность жизни после власти. Этот путь Путину, Януковичу и Лукашенко проложили Хосни Мубарак, Муаммар Каддафи и многие до них. Это очень опасный путь для жизни.

Беседовал Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в России